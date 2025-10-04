Ministerul Justiției subliniază că această reținere de către autoritățile elene marchează un nou pas în direcția aducerii în țară a persoanelor condamnate care se sustrag executării pedepselor

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost reținut, sâmbătă, în apropierea aeroportului din Salonic, în cadrul unei operațiuni comune a autorităților române și elene. În prezent, în Grecia se desfășoară demersurile necesare pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare emis pe numele său, a anunțat Ministerul Justiției.

Mandatul a fost emis de Tribunalul București la 13 mai 2022, după ce Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare de bani.

La scurt timp după emiterea mandatului, fostul edil a fost dat în urmărire internațională și reținut în Grecia, însă autoritățile elene au respins atunci cererea de predare.

În mai 2025, ca urmare a modificărilor privind condițiile de detenție în România, Tribunalul București a stabilit că mandatul poate fi din nou pus în aplicare, iar autoritățile române au reluat procedurile judiciare. Reținerea lui Oprescu la Salonic survine în acest context, în urma unei cooperări extinse între structurile judiciare și polițienești din cele două țări.

Ministerul Justiției subliniază că această reținere marchează un nou pas în direcția aducerii în țară a persoanelor condamnate care se sustrag executării pedepselor, fiind descrisă drept „un succes al colaborării strânse româno-elene”.

