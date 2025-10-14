Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a transmis marţi că nu a avut loc nicio diminuare a salariilor profesorilor, ci doar o corectare a modului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică, ca urmare a unor constatări făcute de Curtea de Conturi în acest an.

Declarația vine după ce sindicatele din educație au semnalat că profesorii și personalul didactic de conducere ar fi primit salarii mai mici începând din luna septembrie.

Ministerul a explicat că modificarea are la bază deciziile Curții de Conturi, care a constatat erori în modul de aplicare a sporului în ultimii ani.

„Prin ordonanţe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018. Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază, ci includea şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul ‘spor la spor’. Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeaşi încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată şi gradaţie de merit/dirigenţie/învăţământ special, după caz”, a explicat Ministerul Educației.

Calcul uniform, începând din septembrie

Ca urmare a acestor constatări, instituția a aplicat un calcul unitar pentru toți angajații din sistem, în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit MEC, „în urma verificărilor efectuate de Curtea de Conturi, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu luna septembrie, rezultând acelaşi cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ/muncă, studii”.

Astfel, Ministerul susține că nu este vorba despre o reducere a salariilor, ci despre alinierea modului de calcul la prevederile legale, pentru a asigura echitate între cadrele didactice cu aceeași încadrare.

