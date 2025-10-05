Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a transmis de Ziua Internaţională a Profesorului un apel către clasa politică pentru asumarea unui pact naţional privind „Deceniul Educaţiei şi Cercetării” (2026 – 2036).

Planul ministrului Educației ar include trei angajamente esenţiale: creşteri anuale de buget, unitatea celor două domenii sub aceeaşi autoritate şi aplicarea celor mai bune practici europene şi OCDE.

„În fiecare an, începând cu 2026, bugetul destinat educaţiei şi cercetării va fi mai mare decât cel din anul precedent”, a subliniat ministrul, într-un mesaj transmis de Ziua Internațională a Profesorului.

Totodată, măsurile majore vor trebui să fie în concordanţă cu standardele europene şi internaţionale, a spus ministrul Educației.

2025, „cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţie”

Daniel David a descris anul în curs drept unul dintre cele mai dificile momente pentru România.

„În România trăim acum un an dificil pentru educaţie şi pentru societatea românească în ansamblu, anul 2025 fiind probabil cel mai periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989”, a declarat ministrul, invocând combinaţia dintre crizele politice şi economice interne, războiul de la graniţă şi tensiunile internaţionale.

El a precizat că a acceptat implementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniu doar pentru a proteja salariile şi bursele, cu promisiunea că pe termen scurt nu vor exista reduceri de personal, iar pe termen mediu va fi introdus un sistem de salarizare decent.

Obiective pe termen lung: 15% din buget pentru educaţie

Ministrul a anunţat că, până în 2030, ţinta este ca educaţia să beneficieze de 15% din bugetul general consolidat şi cercetarea de 1% din PIB.

În acest sens, salariul unui profesor debutant sau al unui asistent universitar ar urma să pornească de la nivelul salariului mediu brut pe economie.

„Preocuparea mea este ca oamenilor educaţiei să le fie bine într-un nou sistem educaţional, nu în sistemul actual care generează niveluri de analfabetism funcţional care ne paralizează ţara”, a adăugat Daniel David, avertizând asupra riscului ca România să devină „o civilizaţie eşuată sub obscurantism şi o colonie tehnologică/ştiinţifică”.

Ziua Profesorului, prilej de reflecţie

5 octombrie este marcată la nivel global ca Ziua Internaţională a Profesorului, stabilită de UNESCO încă din 1994.

Ziua reprezintă un moment de recunoaştere a rolului cadrelor didactice şi de reafirmare a necesităţii unor politici care să sprijine educaţia.

