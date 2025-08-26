Ministerul Educației, condus de Daniel David, a anunțat o serie de modificări în limitele minime și maxime pentru numărul de elevi din clase, cu doar două săptămâni înainte de începerea noului an școlar.

Potrivit comunicatului oficial, decizia a fost luată în contextul reorganizării a 507 școli și licee și a creșterii normei didactice, pentru a face față provocărilor actuale din sistemul educațional.

„Ministrul Daniel David a declarat în repetate rânduri că, deși înțelege condițiile de criză, limitele minime și maxime ale claselor se pot stabili doar pe baza principiului raționalității, înțelegând prin acest lucru că nu ieșim din anumite repere europene/internaționale sau practici naționale recente”, a transmis Ministerul Educației.

În ceea ce privește efectivul de elevi, noile reguli stabiliesc că limitele minime pot fi scăzute cu 2, iar cele maximale pot fi crescute cu cel mult 4, cu acordul inspectoratului școlar județean.

În plus, reducerea efectivelor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale rămâne în vigoare.

Măsura vine după reorganizarea a 507 școli și creșterea normei didactice

Pentru clasele din ciclul primar, noile limite sunt: minim 12 și maxim 24 de elevi, cele din gimnaziu: minim 12 și maxim 28, iar cele de liceu: minim 16 sau maxim 30.

Majoritatea claselor din țară, care anterior se încadrau în limitele anterioare, vor fi conforme și cu noile reguli, explică ministerul.

Impactul asupra claselor cu un număr redus de elevi

„Această modificare a afectat mai ales clasele cu 8 sau 9 elevi, reprezentând aproximativ 0,5% din totalul claselor de învățământ primar și gimnazial din anul școlar 2024 – 2025”, mai precizează Ministerul Educației.

La nivel național, anul acesta funcționau clase cu un singur elev, dar și clase cu doar câțiva elevi, situație ce va fi reorganizată.

