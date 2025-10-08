Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă CulturMedia acuză Ministerul Culturii că încearcă să rezolve problemele bugetare prin măsuri ilegale și abuzive, punând presiune pe salariați.

Potrivit unui comunicat transmis de federație, instituția „încearcă să transfere povara incompetenţei manageriale şi a subfinanţării cronice direct pe umerii angajaţilor din sistem”.

Sindicaliștii afirmă că o recentă circulară trimisă către instituțiile de cultură recomandă managerilor să ia în calcul „soluția extremă” a concediilor fără plată pentru a acoperi deficitul la fondul de salarii — o măsură care, potrivit lor, „încalcă flagrant legislația muncii”.

„Concediul fără plată este un drept, nu o obligație”

CulturMedia subliniază că, potrivit Codului Muncii, concediul fără plată poate fi acordat doar la cererea sau cu acordul salariatului, nu impus de angajator.

„Este inacceptabil ca un minister al statului român, care ar trebui să fie un model de respectare a legii, să ofere ca soluţie la o problemă bugetară tocmai încălcarea legii. Asistăm la o ipocrizie crasă: statul este un arbitru exigent pentru mediul privat, dar un angajator abuziv pentru propriii salariaţi. Nu vom permite ca angajaţii din Cultură, deja umiliţi de salarii mici şi condiţii de muncă precare, să fie acum forţaţi să renunţe la singura lor sursă de venit”, avertizează federația.

Sindicaliștii adaugă că, în timp ce angajații sunt împinși spre concedii fără plată, „ministrul Culturii efectuează numeroase deplasări interne şi internaţionale”, considerând acest contrast un exemplu al „dublei măsuri” aplicate de instituție.

CulturMedia cere retragerea imediată a recomandării

În comunicat, federația solicită Ministerului Culturii să retragă circulara și să reia dialogul social cu reprezentanții angajaților.

„Ministrul Culturii ar trebui să ştie că muzeele nu funcţionează după logica pieţei de legume: nu se închid când ‘nu merge marfa’. Patrimoniul cultural nu se vinde la tarabă, ci se protejează exact aşa cum prevede legea. Trimiterea salariaţilor în concediu fără plată pe motiv de ‘consum cultural scăzut’ nu e doar o idee neinspirată, ci e abuzivă şi nelegală”, se arată în protestul CulturMedia.

Organizația reamintește că funcțiile muzeelor sunt stabilite prin lege — conservare, restaurare, cercetare, evidență și educație muzeală — iar „contabilizarea vizitatorilor nu este inclusă printre aceste funcţii”.

Federația avertizează că orice presiune asupra angajaților pentru a accepta concedii fără plată va fi tratată drept abuz și va fi contestată prin toate mijloacele legale disponibile.

