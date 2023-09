Sâmbătă, 16 septembrie, Ministerul Afacerilor Interne a participat la ”Ziua de Curățenie Națională 2023” cu efective din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române, Poliției de Frontieră și din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pe bază de voluntariat, se arată într-un comunicat de presă.

Ca în fiecare an, am dat curs invitației Asociației ”Let`s Do It, România!” de a participa la cea mai mare acțiune de curățare a deșeurilor din România.

Pe data de 16 septembrie în peste 191 de țări se derulează proiectul ”World Cleanup Day” și sunt colectate deșeuri de voluntari de pe toată suprafața Pământului, totul într-o singură zi. În România, activitatea s-a desfășurat în 39 de județe și în Municipiul București.

Ziua Națională de Curățenie nu se referă doar la curățarea deșeurilor din zonele urbane sau din apropierea acestora, ci și la conservarea ecosistemelor naturale. Astfel, din parcuri, rezervații naturale și arii protejate sunt îndepărtate deșeuri pentru protejarea biodiversității.

Prin acțiunile de acest fel polițiștii, jandarmii, pompierii, polițiștii de frontieră, celelalte cadre ale MAI, precum și elevi ai școlilor de poliție promovează importanța menținerii unui mediu curat și sănătos.

Această zi ne amintește că trebuie să acționăm acum pentru a proteja mediul înconjurător și a preveni consecințele negative pentru sănătatea noastră și a planetei.

Mobilizarea pentru acest eveniment contribuie la creșterea nivelului de conștientizare și la dezvoltarea unui comportament civilizat față de mediu și subliniază responsabilitatea fiecăruia dintre noi față de mediul înconjurător.

În astfel de zile remarcăm colaborarea și solidaritatea în rândul cetățenilor, care lucrează împreună în beneficiul comun, în plus este o oportunitate excelentă pentru educație și conștientizare.

