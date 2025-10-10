Microsoft Copilot pe Windows: acum poate crea documente Office și se poate conecta la Gmail

Microsoft a anunțat o actualizare importantă a aplicației Copilot pe Windows, care permite acum utilizatorilor să creeze direct documente Word, Excel, PowerPoint și PDF din interfața de chat și să se conecteze la conturile de Gmail și Outlook. Noua versiune este disponibilă inițial pentru toți Windows Insiders, înainte de lansarea generală pentru utilizatorii de Windows 11.

Microsoft Copilot poate crea documente Office și se poate conecta la Gmail

Cu ajutorul acestei funcții, utilizatorii pot transforma rapid idei, note și date în documente editabile și partajabile, fără a mai fi nevoie de pași suplimentari sau alte aplicații. În plus, pentru răspunsurile mai lungi de 600 de caractere, Copilot include un buton de export implicit care permite trimiterea textului direct către Word, PowerPoint, Excel sau PDF, notează The Verge.

Copilot poate fi conectat la conturile de Outlook sau Gmail, astfel încât să poată accesa informații din căsuța de email sau agenda online. De exemplu, utilizatorii pot solicita asistentului AI să găsească toate facturile de la o anumită companie sau să afișeze adresa de email a unui contact.

CITEȘTE ȘI – Google lansează modelul de inteligență artificială Gemini 2.5 Computer Use, capabil să folosească un browser asemenea unui om

Conectarea conturilor este o funcție opțională, utilizatorii trebuind să le lege explicit prin secțiunea de conectori a aplicației. Copilot poate fi conectat la OneDrive, Outlook, Google Drive, Gmail, Google Calendar și Google Contacts, similar cu integrarea lansată de OpenAI pentru ChatGPT mai devreme în acest an.

Actualizarea Copilot precede lansarea unei noi aplicații OneDrive pentru Windows, programată pentru anul viitor. Noua aplicație va include vizualizare tip galerie, slideshow-uri cu AI și funcții avansate de editare, oferind o experiență mult mai interactivă și productivă pentru utilizatori.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.