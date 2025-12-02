7.2 C
Miliardarii Michael și Susan Dell promit 6,25 miliarde de dolari pentru 25 de milioane de copii americani prin „conturile Trump"

Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
president trump attends pentagon ceremony on 24th anniversary of 9/11
ARLINGTON, VIRGINIA - SEPTEMBER 11: U.S. President Donald Trump speaks during a September 11th observance event in the courtyard of the Pentagon September 11, 2025 in Arlington, Virginia. Today marks the 24th anniversary of the 9/11 terror attacks that claimed the lives of nearly 3,000 people. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

Michael și Susan Dell au anunțat marți o inițiativă filantropică de proporții: fiecare dintre cei 25 de milioane de copii americani eligibili va primi câte 250 de dolari depuși în așa-numitele „conturi Trump”, un program creat în acest an prin pachetul fiscal promovat de republicani. Investiția totală depășește 6,25 miliarde de dolari.

Donațiile se adresează copiilor cu vârsta de până la 10 ani care s-au născut înainte de data-limită stabilită pentru conturile Trump, program ce prevede alocarea automată a 1.000 de dolari pentru fiecare copil născut în al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

„Copiii mai mari de 10 ani ar putea beneficia și ei, dacă vor rămâne fonduri după primele înscrieri. Este un pas foarte practic pentru a ajuta familiile să înceapă să economisească chiar de astăzi”, au transmis soții Dell.

Michael Dell, al 11-lea cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 148 de miliarde de dolari, spune că inițiativa a fost inspirată de programul federal Invest America, numele oficial al conturilor Trump. Cei doi îi îndeamnă pe alți filantropi, companii și chiar familiile copiilor să contribuie la aceste conturi.

„Credem că cea mai inteligentă investiție este cea în copii”, a declarat Michael Dell pentru CBS Mornings. „Chiar și o sumă modestă într-un astfel de cont le schimbă perspectiva asupra viitorului: crește probabilitatea să termine liceul, să meargă la facultate, să-și ia o casă, să înceapă o afacere.”

Susan Dell a subliniat că programul continuă activitatea fundației lor, axată de ani de zile pe sprijinirea copiilor. Anunțul a fost făcut de Giving Tuesday, zi dedicată donațiilor.

Ce sunt „conturile Trump”?

Programul Invest America prevede deschiderea automată a unui cont pentru fiecare copil născut în SUA între 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2029, dacă atât copilul cât și părinții au număr de securitate socială. Conturile vor fi activate de părinți sau îngrijitori începând cu 4 iulie 2026.

Fiecare cont este finanțat inițial cu 1.000 de dolari de către Departamentul Trezoreriei. Alte contribuții – până la 5.000 de dolari pe an – pot fi făcute de familie, prieteni sau donatori.

Fondurile sunt blocate până la împlinirea vârstei de 18 ani și pot fi folosite pentru cheltuieli precum:

  • educație (taxe universitare, formare profesională),
  • avans pentru achiziția primei locuințe,
  • capital pentru lansarea unei afaceri.

