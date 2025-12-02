7.2 C
Furt alarmant în Germania: 20.000 de cartușe militare au dispărut dintr-un camion nesupravegheat

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
razboi
Foto - Arhivă

Un transport de muniție aparținând armatei germane a fost furat săptămâna trecută, în timp ce se afla în grija unei firme civile de curierat, a confirmat un purtător de cuvânt al Bundeswehr pentru AFP.

Potrivit publicațiilor Der Spiegel și MDR, aproximativ 20.000 de cartușe au dispărut dintr-o parcare nesupravegheată de lângă Magdeburg, Germania în timp ce șoferul vehiculului dormea într-un hotel aflat în apropiere.

Identitatea autorilor rămâne necunoscută, iar armata nu a dezvăluit tipul exact de muniție transportată.

Pagubă majoră și abateri grave de la regulile de securitate

Primele verificări indică o pierdere semnificativă: 10.000 de cartușe de luptă pentru pistoale, 9.900 de cartușe de manevră pentru puști de asalt, precum și mai multe cartușe cu fum.

Deși o parte din muniție nu este letală, Ministerul Apărării descrie incidentul drept „relevant din punct de vedere al securităţii”.

„Luăm foarte în serios furtul, deoarece astfel de muniţie nu trebuie să ajungă în mâini greşite”, a declarat o purtătoare de cuvânt pentru Der Spiegel.

Investigațiile arată că firma civilă de transport a încălcat normele de securitate, care prevăd prezența a doi șoferi și supravegherea continuă a vehiculului.

Oprirea din noaptea de luni spre marți nu era autorizată, iar șoferul ar fi decis pe cont propriu să se cazeze la un hotel, lăsând camionul complet nesupravegheat.

Ancheta se extinde: simplu jaf sau operațiune planificată?

Bundeswehr colaborează cu poliția locală pentru a stabili dacă furtul a fost un act oportunist sau o acțiune organizată.

Surse din armată consideră puțin probabilă varianta unui jaf întâmplător, existând suspiciuni că transportul ar fi fost urmărit, iar hoții au acționat după oprirea neplanificată din zona Burg.

Incidentul se adaugă altor episoade de securitate îngrijorătoare. În iunie, autoritățile germane au investigat incendierea mai multor camioane militare la Erfurt, existând atunci suspiciuni de posibil sabotaj rusesc.

Narcis Rosioru
