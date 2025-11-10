Mihai Rotaru l-a ales pe Daniel Sousa! Fostul colaborator al lui Villas-Boas, noul antrenor al Universității Craiova

Portughezul a lucrat la Chelsea, Tottenham și Porto și este considerat omul potrivit pentru a continua proiectul din Bănie.

Universitatea Craiova și-a găsit noul antrenor după plecarea lui Mirel Rădoi. Conform informațiilor FANATIK, Daniel Sousa, tehnician portughez în vârstă de 41 de ani, este alesul patronului Mihai Rotaru pentru banca „leilor din Bănie”.

Sousa, fost colaborator al celebrului André Villas-Boas, a fost implicat de-a lungul carierei sale la cluburi importante din Europa – Chelsea, Tottenham Hotspur, FC Porto, Marseille, Zenit St. Petersburg și Shanghai Port.

Daniel Sousa, carieră impresionantă în staff-urile europene

În cariera de antrenor principal, Sousa a condus formațiile portugheze Arouca și Gil Vicente, în prima ligă, obținând o medie de 1,77 puncte pe meci, identică cu cea înregistrată de Mirel Rădoi în al doilea său mandat la Universitatea Craiova.

De-a lungul carierei sale, portughezul a fost secund, analist video și strateg în staff-ul lui Villas-Boas, alături de care a cucerit Europa League în 2011 cu FC Porto.

Mihai Rotaru a vrut neapărat un portughez

Conform surselor, patronul oltenilor a cerut în mod expres ca noul antrenor să fie portughez, iar directorul sportiv Mario Felgueiras a fost cel care l-a recomandat pe Sousa.

„Rotaru și acționarii nu mai vor antrenori români. Noul tehnician vine pe filiera portugheză a lui Mario Felgueiras”, a declarat Horia Ivanovici la Fanatik SuperLiga.

Pentru a oficializa numirea, Mihai Rotaru și Mario Felgueiras au programat o conferință de presă la ora 14:00, unde Sousa ar urma să fie prezentat oficial.

Rădoi, 10 luni și 6 tentative de demisie

Al doilea mandat al lui Mirel Rădoi la Craiova a fost marcat de tensiuni interne. În cele zece luni petrecute la echipă, fostul selecționer a solicitat de șase ori să plece, ultima dată după eșecul cu UTA Arad (1-2).

Totuși, perioada petrecută în Bănie rămâne cea mai lungă experiență a lui Rădoi la nivel de club, reușind calificarea echipei în grupele principale ale Conference League, unde a adunat patru puncte din primele trei partide.

Sousa, adeptul sistemului 4-2-3-1

Noul tehnician al oltenilor este un adept al fotbalului ofensiv, bazat pe posesie și disciplină tactică. În Portugalia, a înregistrat rezultate notabile precum 3-0 cu Braga și 3-2 cu FC Porto, în perioada în care pregătea Arouca.

Sousa va prelua Craiova cu obiectivul de a o readuce în lupta pentru podium și de a continua parcursul european început de Rădoi.

