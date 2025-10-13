Google Maps intră în era AI! Gemini va transforma complet navigația

Google Maps se pregătește să primească o actualizare majoră prin integrarea Gemini, noua tehnologie AI a companiei, în experiența de navigație. Spre deosebire de alte aplicații Google, Maps nu a beneficiat până acum de multe funcționalități vizibile pentru utilizatori ale sistemului Gemini, limitându-se la câteva integrații în fundal și funcția Ask Maps lansată anul trecut. Această situație urmează să se schimbe semnificativ în viitorul apropiat.

Versiunea beta 25.41.03.815390258 a Google Maps a dezvăluit pentru prima dată interfața Gemini în timpul navigației. Utilizatorii vor putea accesa noul asistent AI prin atingerea pictogramei microfonului din colțul dreapta sus al ecranului de navigație. Deși iconița microfonului rămâne neschimbată, atingerea ei va afișa faimosul simbol Gemini, indicând că asistentul AI este gata să primească comenzi. Această actualizare va marca, de asemenea, sfârșitul utilizării Google Assistant în cadrul navigației.

Ce aduce Gemini în navigație

Gemini promite să fie mult mai mult decât un simplu receptor de comenzi vocale. Spre deosebire de Assistant, care adesea răspunde cu „Sorry, I didn’t understand”, Gemini va putea gestiona o gamă mai largă de întrebări și comenzi. Printre funcțiile anticipate se numără adăugarea rapidă a opririlor la benzinării sau restaurante și oferirea de informații despre locurile vizitate, transformând astfel experiența de călătorie într-una mai interactivă și educativă.

Actualizarea aduce și o schimbare în meniul de setări al aplicației: o secțiune dedicată „Gemini” va permite utilizatorilor să gestioneze setările asistentului AI. Aceasta va înlocui opțiunea existentă de detectare „Ok Google” din setările de navigație și va redirecționa către aplicația Gemini pentru configurare detaliată.

Un upgrade care are sens pentru utilizatori

Experții subliniază că integrarea Gemini reprezintă un pas logic pentru Google Maps, oferind un AI mai capabil și mai adaptabil în timpul navigației. Deși versiunea actuală a fost activată manual prin explorarea codului aplicației, momentul exact în care Google va lansa funcționalitatea pentru toți utilizatorii rămâne necunoscut.

Prin această integrare, Google Maps nu doar că va răspunde mai precis nevoilor utilizatorilor, ci va redefini modul în care oamenii interacționează cu navigația digitală, combinând ghidajul rutier cu informațiile contextuale și recomandările personalizate. Gemini promite să transforme fiecare călătorie într-o experiență mai fluidă, inteligentă și interactivă.

