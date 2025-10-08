Google lansează modelul de inteligență artificială Gemini 2.5 Computer Use, capabil să folosească un browser asemenea unui om

Google a prezentat un nou model de inteligență artificială, Gemini 2.5 Computer Use, care marchează un pas major în evoluția interacțiunii dintre AI și mediul digital. Noul sistem poate naviga pe internet, da clicuri, derula pagini și introduce text într-un browser, exact ca un utilizator uman, pentru a accesa informații indisponibile printr-un API.

Google lansează modelul de inteligență artificială Gemini 2.5 Computer Use

Modelul folosește „capacități avansate de înțelegere vizuală și raționament” pentru a analiza cerințele unui utilizator și a efectua acțiuni precum completarea și trimiterea de formulare online. Google susține că această tehnologie va fi utilă în testarea interfețelor de utilizator (UI) sau pentru accesarea platformelor care nu oferă conexiuni automate pentru sisteme externe.

Gemini 2.5 Computer Use a fost testat anterior în cadrul proiectelor AI Mode și Project Mariner, unde agenții inteligenți au reușit să efectueze sarcini precum adăugarea automată de produse în coș pe baza unei liste de ingrediente.

Lansarea vine la doar o zi după ce OpenAI a anunțat noile aplicații pentru ChatGPT în cadrul Dev Day, iar Anthropic a introdus deja o funcționalitate similară în modelul său Claude în 2024.

CITEȘTE ȘI – Alertă! 400 de milioane de calculatoare Windows, expuse unui risc major de securitate

Google afirmă că noul model „depășește performanțele altor sisteme de top” în testele pentru web și mobile. Spre deosebire de ChatGPT Agent sau Claude, Gemini 2.5 are acces exclusiv la un browser — nu la întregul sistem de operare — și poate efectua în prezent 13 acțiuni diferite, precum deschiderea unei pagini web, tastarea de text sau mutarea elementelor prin „drag and drop”.

Dezvoltatorii pot deja accesa modelul prin Google AI Studio și Vertex AI, iar utilizatorii curioși îl pot vedea în acțiune printr-o demonstrație pe platforma Browserbase, unde Gemini este capabil să îndeplinească sarcini precum „joacă un joc de 2048” sau „navighează pe Hacker News pentru dezbateri populare”.

Prin această inovație, Google își consolidează poziția în competiția pentru dominația în domeniul AI, oferind un pas important spre crearea agenților digitali autonomi care pot acționa în mediul online în mod natural și sigur.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.