De către

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi o avertizare de Cod galben pentru București, valabilă pentru zilele de joi și vineri, din cauza temperaturilor ridicate și a disconfortului termic accentuat.

Pentru intervalul 21 august, ora 12:00 – 22 august, ora 9:00, în Capitală se aşteaptă vreme caniculară după-amiaza, cu temperaturi maxime care vor ajunge în jurul valorii de 35 de grade, și minime între 17 și 20 de grade.

Vântul va sufla slab și moderat, iar cerul va fi mai mult senin, potrivit ANM.

Vineri, caniculă persistentă și condiții instabile după-amiază

Joi și vineri, canicula va continua, iar maximele vor atinge 35-36 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

În cursul după-amiezii și al serii, se vor intensifica instabilitatea atmosferică, cu înnorări, furtuni, descărcări electrice și posibile grindini.

Vreme variabilă și atenționări pentru alte zone din țară

În restul zilelor, cerul va fi variabil, iar vântul în general moderat.

ANM a emis, de asemenea, avertizări de Cod galben pentru mai multe zone din Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pentru zilele de joi și vineri.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.