Meta a introdus noi limitări pentru chatboții săi de inteligență artificială, menite să prevină conversațiile nepotrivite cu minorii și să reducă riscurile de abuz.

În luna august, o investigație Reuters dezvăluia că chatboții Meta ar fi permis și chiar încurajat discuții cu conținut sexual cu utilizatori minori.

Deși compania a contestat concluziile, susținând că acestea erau „greșite și inconsistente”, Meta a anunțat atunci că va lua măsuri suplimentare.

Noi reguli clare privind interdicțiile

Potrivit actualizărilor recente, conținutul care ar putea facilita sau promova abuzul sexual asupra copiilor este interzis în mod explicit. La fel și discuțiile romantice sau sexuale cu utilizatori minori.

Regulile permit, totuși, abordarea subiectului abuzului în contexte educaționale sau de informare, însă chatboții nu pot lua parte la conversații care ar normaliza sau încuraja astfel de comportamente.

Măsuri motivate de studii privind riscurile

Decizia vine pe fondul mai multor cercetări recente care au arătat impactul negativ pe care interacțiunile cu chatboții îl pot avea asupra copiilor.

Meta încearcă astfel să demonstreze că ia în serios protejarea minorilor în mediul digital și să răspundă criticilor primite în ultimele luni.

