Meta lansează o nouă generație de ochelari inteligenți cu AI, în parteneriat cu Ray-Ban și Oakley

Meta, compania-mamă a Facebook, Instagram și WhatsApp, a prezentat oficial o nouă gamă de ochelari inteligenți dotați cu tehnologie de inteligență artificială, în cadrul conferinței anuale Meta Connect. Mark Zuckerberg, CEO-ul companiei, a numit lansarea „o descoperire științifică uriașă”, mizând că acești ochelari vor deveni accesoriul indispensabil al viitorului.

Meta lansează o nouă generație de ochelari inteligenți cu AI

Noii ochelari Meta Ray-Ban Display includ un ecran color de înaltă rezoluție integrat într-o lentilă, permițând utilizatorilor să inițieze apeluri video și să citească mesaje. Dispozitivul este dotat și cu o cameră foto de 12 megapixeli, iar în combinație cu o brățară neurală poate executa comenzi prin gesturi subtile ale mâinii, cum ar fi trimiterea de mesaje.

Zuckerberg a demonstrat funcționalitățile în fața publicului, însă prezentarea nu a fost lipsită de momente stânjenitoare: un apel prin WhatsApp nu a reușit să fie conectat, în ciuda încercărilor repetate. „Nu știu ce să vă spun. Tot stric ceva”, a glumit acesta.

Meta speră ca noua linie de ochelari să aibă mai mult succes decât proiectul Metaverse, care a atras investiții de miliarde dar nu a avut impactul așteptat. Analiștii consideră că ochelarii inteligenți au un avantaj clar: sunt discreți, practici și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi decât căștile VR voluminoase.

Prețul noilor Ray-Ban Display pornește de la 799 de dolari, semnificativ mai mare decât al generațiilor precedente, care s-au vândut în aproximativ două milioane de unități de la lansarea din 2023. În paralel, compania a anunțat și Oakley Meta Vanguard la 499 de dolari, orientați către sportivi, precum și a doua generație de ochelari Ray-Ban Meta, la 379 de dolari.

Lansările vin într-un moment în care Meta investește masiv în AI, cu planuri de a construi centre de date uriașe în SUA și de a atrage experți de top din companiile rivale. Zuckerberg a afirmat anterior că obiectivul este dezvoltarea „superinteligenței” – un tip de AI capabil să depășească gândirea umană.

Totuși, lansarea a fost umbrită de proteste. La sediul Meta din New York, părinți și activiști au cerut mai multe măsuri de protecție pentru copii pe platformele companiei, pe fondul acuzațiilor că Meta ar fi ascuns riscurile pe care produsele sale VR le pot avea asupra minorilor. Compania respinge acuzațiile, catalogându-le drept „absurde”.

