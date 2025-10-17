Meta introduce noi controale parentale pentru utilizarea inteligenței artificiale de către adolescenți

Meta a anunțat o serie de noi instrumente de control parental care le vor permite părinților să gestioneze mai atent modul în care adolescenții interacționează cu chatboții cu inteligență artificială (AI) pe platformele companiei. Decizia vine după mai multe critici legate de interacțiunile nepotrivite dintre unele personaje AI și minori, dar și pe fondul unei presiuni tot mai mari asupra giganților tehnologici privind siguranța copiilor în mediul online.

Părinții vor putea bloca accesul adolescenților la chatboți AI

Noile controale oferă părinților posibilitatea de a opri complet conversațiile adolescenților cu chatboții AI sau de a bloca anumite personaje virtuale considerate nepotrivite. Totuși, asistentul AI principal al Meta va rămâne disponibil, compania susținând că acesta oferă “informații utile și oportunități educaționale” cu “măsuri de protecție adaptate vârstei”.

Meta nu a oferit încă detalii complete despre modul în care vor funcționa aceste controale, dar a precizat că părinții vor avea acces la “informații generale” despre tipurile de subiecte discutate de adolescenți cu personajele AI. Scopul este de a încuraja dialogul între părinți și copii pe tema modului responsabil de folosire a inteligenței artificiale.

Actualizarea, disponibilă inițial doar pe Instagram

Noile funcționalități vor fi lansate la începutul anului viitor, inițial doar pentru utilizatorii adolescenți din SUA, Marea Britanie, Canada și Australia, și exclusiv pe Instagram. Meta a anunțat însă că intenționează să extindă aceste instrumente și pe celelalte platforme ale sale — Facebook și WhatsApp — “într-un viitor apropiat”.

Adam Mosseri, directorul Instagram, și Alexandr Wang, directorul AI al Meta, au declarat într-o postare pe blogul companiei că speră ca aceste actualizări „să ofere părinților liniștea de care au nevoie pentru a ști că adolescenții lor pot profita în siguranță de beneficiile inteligenței artificiale”.

Un nou pas spre siguranța digitală a minorilor

Aceasta este prima actualizare majoră de siguranță pentru chatboții AI ai Meta de la lansarea lor pe Facebook, Instagram și WhatsApp. Ea vine la scurt timp după ce compania a introdus o altă schimbare importantă — limitarea conținutului disponibil pentru conturile de adolescenți, într-un mod similar clasificării “PG-13” din cinematografie.

Prin aceste măsuri, Meta încearcă să își recâștige imaginea publică și să demonstreze că poate combina inovația tehnologică cu responsabilitatea socială.

