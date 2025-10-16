Gigantul tehnologic chinez Alibaba a declarat joi că cheltuielile sale în inteligența artificială pentru segmentul de e-commerce încep deja să se amortizeze, potrivit vicepreședintelui Kaifu Zhang. În cadrul unei conferințe cu presa, Zhang a precizat că testele preliminare au arătat rezultate constante, inclusiv o creștere de 12% a rentabilității investițiilor în publicitate datorită tehnologiilor AI.

Alibaba anunță că investițiile în AI pentru e-commerce deja se amortizează

Alibaba a mizat puternic pe AI, în ciuda îngrijorărilor pieței privind cheltuielile mari ale companiilor în tehnologie, fără rezultate tangibile imediate. În februarie, compania și-a asumat un angajament de 380 de miliarde de yuani (53 miliarde de dolari) pentru următorii trei ani în AI și infrastructură cloud, iar luna trecută a anunțat o creștere suplimentară a investițiilor în acest domeniu.

Zhang, responsabil de aplicațiile AI în e-commerce la Alibaba, a explicat cum compania a implementat o serie de instrumente AI, de la personalizarea rezultatelor căutărilor până la îmbunătățirea preciziei probelor virtuale de haine.

Prezentarea survine la o zi după ce Alibaba a început precomenzile pentru Singles Day, cel mai mare eveniment de shopping din China, echivalentul Black Friday, care are loc pe 11 noiembrie. Zhang a anticipat că integrarea AI va avea un impact „foarte semnificativ” asupra volumului brut de mărfuri tranzacționate în această perioadă.

Unitatea de e-commerce din China rămâne principala sursă de venit a grupului, înregistrând o creștere de 10% anual în trimestrul încheiat la 30 iunie, echivalentul a 19,53 miliarde de dolari. Chiar și în contextul unei cheltuieli moderate a consumatorilor chinezi în ultimii ani, în perioada Singles Day de anul trecut, firmele de cercetare estimau o creștere de 20,1% a vânzărilor pentru platformele Tmall, JD.com și PDD, ajungând la 1,11 trilioane de yuani.

Într-o conferință privind rezultatele financiare din august, conducerea Alibaba a subliniat că AI și consumul reprezintă două oportunități istorice majore, justificând investiții la scară istorică. CFO-ul Toby Xu a afirmat că, pentru moment, prioritatea este realizarea acestor investiții, chiar dacă marjele de profit nu sunt puse în prim-plan, fără a le neglija complet.

