Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Sebastian Burduja, candidat pentru Primăria Bucureștiului, a mulțumit susținătorilor pentru sprijinul acordat în timpul campaniei electorale.

“Mulțumesc celor peste 50.000 de bucureșteni care au ales schimbarea! Ați votat, cu speranță și încredere, pentru proiectul nostru: un Plan pentru București și o echipă de profesioniști, cu rezultate demonstrate în administrație. Cu mulți dintre voi și mulți alții am avut onoarea să dau mâna în aceste șase săptămâni de foc, să dezbatem și să identificăm soluții

Am avut o campanie pe bune, apreciată de mulți. Nu am fugit de dezbateri și am pus pe agenda publică problemele reale ale bucureștenilor. Alegerile trec, dar principiile, ideile și proiectele în care credem merg înainte. Pentru acestea — și pentru toți bucureștenii care vor și merită mai mult — continuăm împreună, cu și mai multă energie și dorință de schimbare.

Am demonstrat că se poate. Partidul Național Liberal și-a dublat numărul de primari în București. George Tuță, PNL Sector 1, va reconstrui Capitala Capitalei, iar Ciprian Ciucu este cel mai votat primar de sector din București, cu un scor de peste 70%. Vom avea un cuvânt important de spus în Consiliul General și în Consiliile Locale și vom continua să luptăm pentru Bucureștiul Viitorului — un oraș sigur, conectat, civilizat, verde și digitalizat. Toată aprecierea mea pentru liderii organizațiilor de sector și echipele lor: George Tuță (PNL Sector 1), Monica Anisie (PNL Sector 2), Andrei Baciu (PNL Sector 3), Ionuț Stroe (PNL Sector 4), Dan Meran (PNL Sector 5) și tandemul Ciprian Ciucu – Paul Moldovan (PNL Sector 6). Am muncit împreună de dimineața devreme până noaptea târziu, în ciuda tuturor obstacolelor.

Am câștigat o nouă echipă, tânără și plină de energie, într-un timp foarte scurt, și ne-am reconectat la oamenii minunați din acest oraș. Am oferit bucureștenilor o alternativă liberală, cu adevărat de dreapta, pentru prima dată după prea mulți ani. Am demonstrat că un altfel de București este posibil, împreună cu reconstrucția modelului liberal în Capitală. Nu se va întâmpla nici repede, nici ușor. Important este că am început.

Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de sprijin. Ne-au inspirat în fiecare zi din 23 aprilie, când am fost desemnat candidat…și vin în continuare. Vă voi răspunde fiecăruia, ca de fiecare dată. Îmi dați convingerea, dragi prieteni, că suntem pe drumul cel bun, iar echipa liberală va reuși, în următorii ani, să scrie din nou istorie pentru bucureșteni — ‘prin noi înșine’, în cuvintele lui Vintilă Brătianu, unul dintre cei mai mari primari liberali din istoria Bucureștiului”, a fost mesajul lui Burduja.

