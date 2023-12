Mesajul lui Klaus Iohannis, după atacul sângeros din Praga

Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat îngrozit de atacul armat care a avut loc joi la Praga și a afirmat că România este alături de poporul ceh în aceste momente grele.

„Sunt îngrozit de atacul armat din Praga de azi, care a secerat atâtea vieţi nevinovate. Transmit cele mai profunde condoleanţe către familiile victimelor şi le urez însănătoşire grabnică răniţilor. România este alături de poporul ceh în aceste momente grele”, a transmis şeful statului pe platforma X, fostă Twitter.

Appalled by the shooting in #Prague today, that claimed so many innocent lives.

I express my deepest condolences to the families of the victims and I wish speedy recovery to the wounded.

Romania 🇷🇴 stands with the people of the Czech Republic 🇨🇿 during these difficult times.