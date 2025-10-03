Mesaj misterios de ziua Simonei Halep! Fostul număr 1 mondial a primit un buchet cu 101 trandafiri roșii

Simona Halep continuă să-și păstreze discreția privind viața personală, dar ultima postare a stârnit numeroase speculații.

Simona Halep (34 de ani), dublă campioană de Grand Slam la Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, a surprins din nou prin modul în care își gestionează viața privată. Retrasă din tenisul profesionist în februarie 2025, sportiva din Constanța rămâne extrem de rezervată în a oferi detalii despre viața personală. Totuși, un mesaj postat de ziua sa de naștere a reaprins zvonurile despre o posibilă relație „secretă”.

Fosta jucătoare de tenis a distribuit pe Instagram mai multe fotografii cu buchetele de flori primite din partea apropiaților. Între acestea, unul a atras atenția tuturor: un buchet de 101 trandafiri roșii, asociat în tradiția populară cu dragostea eternă.

Mesajul Simonei a fost scurt, dar cu impact: „Astăzi, 101 este numărul iubirii…”. Postarea a stârnit controverse și întrebări printre fani, mulți speculând că florile ar fi venit din partea unei persoane speciale din viața ei.

Viața personală, între discreție și provocări

După divorțul din 2022 de omul de afaceri Toni Iuruc, cu doar câteva săptămâni înainte de cununia religioasă, Simona Halep a ales să nu mai expună public relațiile sale. Acea perioadă dificilă a fost urmată de scandalul de dopaj, apoi de accidentări, toate acestea marcând ultimii ani ai carierei sale.

Sportiva a recunoscut recent că a traversat momente complicate: „A fost divorțul, a fost dopajul, iar acum sunt accidentările. Unul după altul. Și accept totul, gândindu-mă că așa trebuie să se întâmple. Mereu mă uit la citate motivaționale. Și unul spune așa: nu contează ce vine la tine, contează cum reacționezi. Așa că încerc să reacționez cât de bine pot, să primesc lecția, să devin mai puternică, fiindcă sunt convinsă că viața mai are multe de oferit (n.r. zâmbește).”

În ciuda greutăților, Halep a încercat să își păstreze optimismul: „Pentru că mereu am crezut în partea bună a vieții. N-am crezut că oamenii pot fi răi sau că ți se poate întâmpla o situație nedreaptă, precum cea pe care am trăit-o. Acum, văd puțin cam negativ totul. Am început să fiu pregătită, în cazul în care mi se va întâmpla ceva rău. Încerc să învăț să cred din nou în bine. Trec acum prin această etapă. N-am terminat-o, dar lucrez la asta!”

Pentru moment, Simona Halep continuă să fie discretă și să ofere doar indicii vagi privind viața sa sentimentală. Buchetul de 101 trandafiri și mesajul transmis au fost suficiente însă pentru a aprinde din nou speculațiile.

