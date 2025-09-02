Mecanismul de impozitare lovește în lanțul economic: un produs fabricat în România, vândut apoi unui distribuitor și, ulterior, unui lanț de retail, ajunge să fie impozitat de trei ori

Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) trage un semnal de alarmă asupra efectelor pe care impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) le are asupra companiilor autohtone cu venituri de peste 50 de milioane de euro. Potrivit organizaţiei, această măsură frânează activitatea și dezvoltarea a sute de firme româneşti care își plătesc corect taxele în România, afectând, în final, consumatorii și angajații.

Reprezentanţii AOAR arată că mecanismul de impozitare lovește în lanțul economic: un produs fabricat în România, vândut apoi unui distribuitor și ulterior unui lanț de retail, ajunge să fie impozitat de trei ori. Mai mult, nici tranzacțiile între companii din același grup nu scapă de dubla taxare.

„IMCA nu are legătură cu rezultatul economic, ci taxează cifra de afaceri, ceea ce reduce competitivitatea și descurajează investițiile”, subliniază organizația.

Nemulțumirile sunt împărtășite și de Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România (ACDBR), care consideră că impozitul minim este o măsură artificială și neconcurenţială, afectând în special companiile româneşti, nu marile multinaţionale.

Pe de altă parte, liderii politici din coaliție susțin măsura. Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat că impozitul pe cifra de afaceri a multinaționalelor, taxarea marilor averi și creșterea impozitului pe câștigurile din criptomonede la 16% fac parte din pachetul de propuneri acceptat de partenerii de guvernare.

