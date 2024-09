Politica domină terenul. Theodor Stolojan este pe podiumul pensiilor, în vreme ce Ilie Năstase a primit un „rever” politic

Theodor Stolojan a fost premier, europarlamentar și economist la Banca Mondială.

„Am trei pensii. Am pensie bazată pe contributivitate din România, care a ajuns acum în urma recalculării la 9.700 lei. Aveam 6.000 și ceva înainte de recalculare. După 18 ani de zile de contributivitate, eu am fost păgubit tot timpul. Am o pensie de la Banca Mondială, care e o pensie cum e pilonul doi de pensii private în România”, a declarat Stolojan într-o intervenție televizată.

În euro, valoarea cumulată a pensiilor încasate lunar de Stolojan se ridică la circa 4.500 de euro, adică aproximativ 22.000 de lei.

Ilie Năstase spune că pensia lui nici nu s-a mărit, nici nu a scăzut.

„1435 de lei este pensia mea de ani buni. Nu am primit nimic în plus, nici măcar un leu. Nu am primit nici măcar vreo hârtie oficială, legată de vreo posibilă schimbare a pensiei”, a declarat Ilie Năstase pentru sportpesurse.ro.

„Citesc prin presă că am pensie de general, dar asta e o mare gogoriță. Am ieșit cu gradul de locotenent-colonel la pensie și am lunar în cont suma de 1435 de lei. Nici mai mult, nici mai puțin! Am optat să primesc pensia pe card, așa că nu am nici o treabă cu poștașul pe partea asta. E adevărat că am gradul de general, pe care l-am primit, repet a mia oară, la modul de distincție extraordinară, la superlativ, iar gradul nu a fost și nu este nici azi urmat de plata unor drepturi financiare. Ce mai încolo și încoace, sunt un general cu o pensie de 1435. Înseamnă că atât merit!”, a mai spus Ilie Năstase.