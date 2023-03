Mateusz Morawiecki: „Polonia și România sunt pilonii NATO în această parte a Europei”

Premierul Mateusz Morawiecki a declarat, marţi, la Bucureşti, că România şi Polonia sunt pilonii Tratatului Nord-Atlantic în această parte a Europei şi a arătat că se doreşte întărirea acestuia prin consolidarea cooperării militare.

„Polonia şi România sunt aliaţii cei mai apropiaţi ai SUA. Poate şi Lituania este una dintre puţinele ţări care este atât de pro americană cum sunt Polonia şi România. Suntem pilonii Tratatului Nord-Atlantic în această parte a Europei. Dorim să consolidăm în mod real acest Tratat Nord-Atlantic şi acest lucru se face prin consolidarea cooperării militare. (…) Modernizarea armatei, achiziţii comune în viitor, dar şi exerciţii comune se întâmplă de pe acum şi sunt un semn al cooperării adâncite între România şi Polonia. Avem grijă de relaţiile reciproce şi acestea sunt confirmate prin prezenţa soldaţilor români pe teritoriul Poloniei şi invers”, a precizat şeful Executivului de la Varşovia, după întrevederea cu preşedintele Klaus Iohannis.

Oficialul polonez a punctat că Formatul B9 face ca „ameninţările din partea Rusiei să fie în zadar”. El a arătat că nivelul cooperării între Polonia şi România este excepţional. De asemenea, oficialul polonez a subliniat că cele două ţări au păreri convergente faţă de contextul actual.

„Domnul preşedinte este unul dintre liderii excepţionali căruia nu trebuie să i se explice riscul care este dincolo de graniţa estică pentru că înţelege foarte bine şi avem o abordare similară faţă de cum trebuie să facem faţă acestor provocări. (…) Avem foarte multe interese comune şi la nivelul UE”, a spus Mateusz Morawiecki.

El a evidenţiat importanţa Formatului Iniţiativei celor Trei Mări arătând că acesta are un potenţial economic care poate să servească pentru toate ţările, inclusiv pentru Grecia. Premierul polonez a mai susţinut că Via Carpathia are şansa să multiplice schimburile comerciale dintre România şi Polonia.

Discuţiile de la Palatul Cotroceni au vizat şi războiul din Ucraina. „Polonia şi România au luat partea Ucrainei pentru că ştiu foarte bine că soldaţii ucraineni mor şi pentru libertatea noastră. Ajutorul umanitar, economic, sancţiunile (…) sunt foarte importante. Propunem ca aceste pachete să fie etanşeizate. Sunt acţiunile pe care le efectuăm. Numai atunci când susţinem Ucraina, pe de o parte, şi când tăiem oxigenul Rusiei, Ucraina poate să câştige acest război cât mai repede şi stabilitatea şi securitatea vor fi reinstaurate. Astăzi, putem lupta cu sancţiunile. De aceea partenerilor din vest le trimitem acest mesaj cu această voce unică a Poloniei şi a României privind lupta prin sancţiuni cu Rusia”, a punctat Mateusz Morawiecki.

