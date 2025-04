Noile tarife comerciale impuse de președintele Donald Trump au intrat în vigoare, vizând zeci de țări, inclusiv o taxă uriașă de 104% aplicată produselor din China

Măsurile tarifare drastice aplicate de Trump au crescut riscul unei recesiuni globale și au dus la pierderi majore pe bursele internaționale, scrie Reuters.

Bursa americană S&P 500 a înregistrat pierderi de aproape 6 trilioane de dolari de când Trump a anunțat măsurile, în urmă cu o săptămână, cea mai mare scădere în patru zile din istoria indicelui, care datează din anii ’50. Acesta se apropie acum de o piață „bear”, adică la un nivel cu 20% sub vârful său recent. De asemenea, contractele futures din SUA au indicat o a cincea zi consecutivă de scăderi pe Wall Street.

Piețele asiatice au reluat tranzacționarea miercuri, iar indicele Nikkei din Japonia a căzut cu peste 3%. Moneda sud-coreeană a atins cel mai jos nivel din ultimii 16 ani, iar obligațiunile de stat au scăzut, investitorii orientându-se spre lichidități pentru siguranță.

Trump a transmis semnale amestecate investitorilor cu privire la durata tarifelor, spunând pe de-o parte că sunt „permanente”, dar și că aceste măsuri pun presiune pe alți lideri mondiali să negocieze. „Avem multe țări care vin la noi să facă înțelegeri”, a afirmat el marți, la Casa Albă. Tot atunci, a adăugat că se așteaptă ca și China să accepte o înțelegere.

Administrația americană urmează să poarte discuții cu Coreea de Sud și Japonia, doi aliați strategici importanți, iar premierul Italiei, Giorgia Meloni, va vizita Washingtonul săptămâna viitoare.

Vicepremierul Vietnamului, o țară cu producție ieftină, dar afectată de taxe mari, urmează să discute, miercuri, cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, mai anunță sursa citată.

Posibilitatea încheierii unor acorduri a dus marți la un impuls pozitiv pe burse, dar entuziasmul s-a estompat până la finalul zilei.

Trump a majorat aproape dublu tarifele impuse importurilor chineze – de la 54% săptămâna trecută la 104% – ca răspuns la măsurile similare anunțate de Beijing. În replică, China a promis să se apere împotriva a ceea ce numește „șantaj”. Principalele case de brokeraj din China au anunțat că vor colabora pentru a stabiliza piețele interne afectate de noile tarife.

Alte state încearcă să-și protejeze sectoarele-cheie: Coreea de Sud a anunțat măsuri de urgență pentru industria auto, inclusiv reduceri de taxe și subvenții. Analiștii avertizează că, în cele din urmă, consumatorii americani vor simți costurile acestui război economic, prin creșterea prețurilor la produse de zi cu zi, de la încălțăminte sport la băuturi alcoolice.

Un sondaj Reuters/Ipsos arată că aproape 75% dintre americani cred că prețurile bunurilor obișnuite vor crește în următoarele șase luni.

Impactul complet al tarifelor introduse miercuri ar putea apărea mai târziu, deoarece produsele deja aflate în transport, înainte de intrarea în vigoare, atâta timp cât ajung până pe 27 mai, vor fi exceptate de la noile taxe.

Ultimul val de tarife, care a intrat în vigoare miercuri la ora 12:01 a.m. ET (07:01 ora României), vizează țările pe care Trump le acuză că „profită” de SUA. Printre acestea se numără chiar și aliați apropiați, precum Uniunea Europeană, care a fost vizată de un tarif de 20%, plus taxe pe anumite domenii industriale. UE urmează să voteze, miercuri, o serie de contramăsuri.

Trump susține că aceste măsuri sunt o reacție la barierele comerciale care afectează produsele americane și a acuzat state ca Japonia că își slăbesc moneda pentru a obține avantaje, acuzație respinsă de autoritățile japoneze. Ministrul de Finanțe al Japoniei a declarat că în negocierile cu SUA, ar putea fi inclusă și tema cursului valutar.

Trump a lăsat de înțeles că noi taxe sunt pe drum. Într-o întâlnire cu congresmeni republicani marți seara, el a spus că se pregătește să anunțe tarife importante pentru importurile de produse farmaceutice, un sector care a fost până acum scutit. Scopul ar fi relocarea producției în SUA.

