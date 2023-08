Măsurile fiscale gândite de Ciolacu & Co par a-și pierde puterea, așa cum au estimat unii analiști de la început

Așa cum estimau unii analiști economici, Guvernul și-a îndulcit oferta fiscală, iar multe dintre temele lansate acum o săptămână-două au dispărut sau au fost calmate.

Astfel, conform profit.ro, în timp ce pentru case de peste 500.000 de euro intențiile de impozitare s-au mai îmblânzit, la mașini scumpe valoarea peste care va fi perceput impozit a coborât de la 100.000 de euro, cât se avea în vedere inițial, la 75.000 de euro, astfel că vor fi mai multe persoane afectate.

La accizele pe tutun, guvernanții vor să accelereze calendarul de majorări anuale, stabilite în vara anului trecut și agreat inclusiv cu industria de profil.

La microîntreprinderi, Guvernul a renunțat la planurile de a adopta noi preverderi suplimentare care să facă și mai puțin atractiv acest regim de impozitare. Singura modificare pe care ar urma să o adopte este trecerea de la o impozitare de 1% și un prag de maximum 500.000 de euro, la un sistem cu două cote și praguri, de 1% pentru venituri până în 300.000 de lei, în timp ce pentru intervalul 300.000 de lei – echivalentul a 500.000 de euro, cota de impozitare va fi de 3%.

Aceasta ar urma să fie singura modificare care se va aduce la regimul microîntreprinderilor, potrivit celor mai recente discuții între liderii coaliției. Impozitarea în regim de microîntreprindere este considerată ca având o povară fiscală mai redusă decât impozitarea pe profit, cu scopul de a susține companiile mici.

De asemenea, impozitul pe dividende la 8% va rămâne în picioare, deși într-o primă fază a pregătirii măsurilor fiscale a fost avută în vedere o majorare la 10%.

În ce privește PFA, Guvernul nu a renunțat la intenția ca aceste forme de activitate să plătească pe viitor, în cazul în care depășesc plafonul maxim actual de 24 de salarii, contribuția de sănătate la venitul real.

Măsurile vizând reducerea unor facilități fiscale pentru construcții, agricultură și industria alimentară se vor aplica, iar pentru angajații din aceste categorii va fi reintrodusă contribuția la sănătate, dar vor rămâne scutirile de impozit pe venit și contribuția la Pilonul II.

În cazul angajaților din IT scutiți de impozit pe venit, scutirea va mai rămâne pentru veniturile sub 10.000 de lei pe lună, astfel că se va produce o egalizare între facilitățile acordate acestor industrii, urmând ca angajații din IT, construcții, agricultură și industria alimentară să fie scutiți de impozit pe venit pentru venituri sub 10.000 de lei.

Măsurile aflate în discuția Guvernului sunt ample și vor include modificări inclusiv în ce privește cotele de TVA, unde cota redusă de 5% va rămâne doar pentru cărți și manuale, urmând ca pentru restul să se aplice cotele de 9% (redusă, inclusiv pentru HORECA) și 19% (generală).