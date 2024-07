În timp ce companiile din țările din întreaga lume încearcă să implementeze ideea de a lucra doar 4 zile pe săptămână, în Grecia angajaților li s-a spus că, de acum înainte, ar putea lucra 6 zile pe săptămână.

Guvernul grec pro-business al premierului Kyriakos Mitsotakis a introdus săptămâna de lucru de șase zile, o măsură puternic contestată, în condițiile în care alte state europene încearcă să reducă orele petrecute la job. Șeful Executivului elen a declarat că inițiativa este necesară din cauza penuriei de muncitori calificați și a declinului populației, potrivit The Guardian.

După ce a depășit alți europeni în ceea ce privește creșterea economică, națiunea aflată odată în centrul celei mai grave crize financiare a continentului a depășit din nou tendința, introducând o săptămână de lucru de 48 de ore.

Măsura, calificată drept „barbară” de către sindicate, intră în vigoare de luni.

„Nu are niciun sens când aproape orice altă țară civilizată adoptă o săptămână de patru zile, Grecia decide să meargă în altă direcție”, a declarat Akis Sotiropoulos, membru al comitetului executiv al sindicatului funcționarilor publici Adedy.

Înainte de a anunța legislația – parte a unui set mai larg de legi ale muncii adoptate anul trecut – Mitsotakis a descris schimbarea demografică proiectată drept o „bombă cu ceas”.

Într-un exod fără precedent, se estimează că aproximativ 500.000 de greci, în mare parte tineri educați, au emigrat de la izbucnirea crizei datoriilor de aproape un deceniu la sfârșitul anului 2009.

Schema de șase zile, spun oficialii, se va aplica numai întreprinderilor private care oferă servicii non-stop.

În cadrul săptămânii de lucru extinse, personalul din industrii și fabrici selectate va avea opțiunea de a lucra două ore suplimentare pe zi sau o tură suplimentară de opt ore, recompensată cu o taxă suplimentară de 40% adăugată la salariul zilnic.

Oricare dintre cele dou opțiuni, susține guvernul de centru-dreapta, va remedia problema angajaților care nu sunt plătiți pentru orele suplimentare, abordând totodată problema generalizată a muncii nedeclarate.

„Nucleul acestei legislații este prietenos pentru lucrători, este profund orientat spre creștere”, a spus Mitsotakis înainte ca parlamentul grec să aprobe legea.

„Și aduce Grecia în concordanță cu restul Europei”, a completat acesta.

Dar reacțiile au fost intense. Criticii susțin că noua reforma este un pas înapoi în privința drepturilor angajaților la un program flexibil. „În realitate, această măsură a fost adoptată de un guvern angajat ideologic să genereze profituri tot mai mari”, a spus Sotiropoulos. „O productivitate mai bună vine cu condiții de muncă mai bune, o calitate mai bună a vieții [pentru angajați] și asta, știm acum, înseamnă mai puține ore, nu mai multe.”

Grecii lucrează deja cele mai multe ore din Europa, având în medie 41 de ore pe săptămână, potrivit agenției Eurostat, iar sondajele au arătat, de asemenea, că sunt plătiți și mult mai puțin. Opoziția de stânga a denunțat frecvent „salariile bulgărești într-o țară cu prețuri britanice”, susținând că fenomenul a exacerbat doar exodul creierelor.

Săptămâna de patru zile de lucru, testată deja

Programul testat de patru zile de lucru pe săptămână a demonstrat un nivel crescut de productivitate, cercetătorii atribuind rezultatul nivelurilor îmbunătățite de concentrare. În 2022, Belgia a acordat angajaților dreptul legal de a-și împărți săptămâna de lucru pe patru zile în loc de cinci, iar scheme-pilot au fost realizate în țări precum Regatul Unit, Germania, Japonia, Africa de Sud și Canada

Mai puține ore de lucru sporesc productivitatea unei companii, arată un studiu recent din Marea Britanie. Potrivit rezultatelor studiului, modelul săptămânii lucrătoare de patru zile avantajează atât companiile, cât și angajații, relatează ABC News.

La un an după ce 61 de companii din Marea Britanie au ales să participe la un studiu pilot, 89% dintre companii au decis să păstreze săptămâna de lucru de 4 zile pentru cel puțin încă un an.

Mai multă eficiență, angajați mai fericiți și mai puține demisii se numără printre rezultatele pozitive. Studiul din 2022, realizat de think tank-ul Autonomy împreună cu 4-Day Week Campaign și 4-Day Week Global, a început ca un proiect pilot pe șase luni care s-a extins până la un an și, în unele cazuri, a devenit permanent.

Renunțând la modelul standard de cinci zile lucrătoare și 40 de ore pe săptămână, organizațiile participante au convenit să finalizeze 100% din volumul de muncă obișnuit în 80% din timpul lucrat, scurtând săptămâna de lucru la 32 de ore, fără nicio reducere a salariului. După un an, 51% dintre companii au decis să implementeze permanent săptămâna de lucru de patru zile, iar 89% au decis să continue programul pe tot parcursul anului următor. Toți managerii și directorii executivi ai companiilor participante au ajuns la concluzia că săptămâna de patru zile a avut un impact „pozitiv” sau „foarte pozitiv” asupra organizației lor, potrivit studiului.

Când cercetătorii au întrebat ce s-a schimbat după ce au implementat săptămâna de lucru de patru zile, 82% dintre companiile intervievate au raportat un impact pozitiv asupra bunăstării personalului. 50% au observat reduceriea fluctuației angajaților și 32% au spus că politica le-a îmbunătățit considerabil recrutarea de noi angajați, arată studiul.

Un sondaj recent comandat de 4-Day Week Campaign a constatat că 58% dintre britanici se așteaptă ca săptămâna de lucru de patru zile să fie modul standard de lucru până în 2030, potrivit studiului. Pe plan internațional,săptămâna de lucru de patru zile a devenit o cerere-cheie în unele negocieri sindicale din țări precum Statele Unite, Germania și Italia.

