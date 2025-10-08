Pentru a facilita intervențiile, la ora 6:00 s-a decis suspendarea temporară a circulației autobuzelor pe traseele obișnuite

Ploile torențiale din județul Constanța au provocat, miercuri dimineață, o situație critică între localitățile Țepeș Vodă și Nicolae Bălcescu, aflate sub avertizare de cod roșu. O mașină a fost surprinsă de viitură, iar o persoană a rămas izolată pe capota autoturismului, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța.

La fața locului au fost mobilizate echipaje de intervenție, inclusiv cu o barcă pneumatică, pentru salvarea persoanei aflate în pericol, potrivit publicației Ziua de Constanța.

În paralel, autoritățile municipiului Constanța continuă intervențiile pentru gestionarea efectelor ploilor masive care au căzut în ultimele ore. Echipele Primăriei, ale operatorului RAJA și ale firmei Polaris M Holding au acționat pe teren pe parcursul întregii nopți.

Pentru a facilita intervențiile, la ora 6:00 s-a decis suspendarea temporară a circulației autobuzelor pe traseele obișnuite. Cetățenii pot semnala situațiile de urgență sau problemele apărute la dispeceratul Primăriei Constanța, la numărul 0241 550 055.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube