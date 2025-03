Marius Șumudică îl laudă pe Mirel Rădoi: „Univ. Craiova are o altă față de când a venit el”

Tehnicianul a apreciat că echipa din Bănie este bine structurată și pregătită de un antrenor care pune presiune asupra jucătorilor. Marius Șumudică a subliniat că va fi un meci echilibrat și deschis oricărui rezultat, amintind că Rapid nu a pierdut în fața Craiovei în sezonul regulat.

Universitatea Craiova este o echipă bine structurată, construită în timp, cu un antrenor agresiv, în sensul bun al cuvântului, care pune presiune pe jucătorii lui. Se vede o schimbare în jocul lor. Ne așteaptă un meci greu și va trebui să răspundem cu aceeași monedă. Se poate întâmpla orice, fiecare meci are deznodământul lui. Sunt două echipe bune. Ei nu ne-au bătut în sezonul regulat, am făcut egal acolo și am câștigat acasă. Dar Universitatea are o altă față de când a venit Mirel Rădoi. E un antrenor bun, a creat un grup acolo. Vedem, e un meci deschis oricărui rezultat. Și asta cred că se poate întâmpla la orice meci din play-off. Nicio echipă nu pleacă favorită în niciun meci, a declarat Șumi.