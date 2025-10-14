Marea Britanie îndeamnă companiile să acorde prioritate securității cibernetice după creșterea atacurilor informatice

Guvernul britanic a îndemnat marți companiile să acorde prioritate securității cibernetice, pe fondul unui nivel record de atacuri informatice asupra acestora în ultimul an, oficialii avertizând în special asupra amenințării reprezentate de hackeri din China și Rusia, notează AFP.

Într-un discurs prilejuit de prezentarea raportului anual al National Cyber Security Centre (NCSC), ministrul securității, Dan Jarvis, a subliniat că problema trebuie să devină o „prioritate comună” la nivelul întregii organizații.

Raportul a relevat că centrul a gestionat 204 atacuri „semnificative la nivel național” în perioada de 12 luni până la sfârșitul lui august 2025, față de 89 în anul precedent. Documentul avertizează că „amenințarea semnificativă” din partea hackerilor chinezi și ruși a contribuit la creșterea record a numărului incidentelor.

Acest apel vine la câteva săptămâni după ce Jaguar Land Rover a fost nevoită să suspende operațiunile fabricilor din Marea Britanie timp de aproximativ o lună, ca urmare a unui atac cibernetic devastator și costisitor. Alte companii vizate în acest an au fost Marks and Spencer, Harrods și Co-op.

Prea mult timp, securitatea cibernetică a fost considerată o preocupare a managementului de nivel mediu și abia ajungea la nivelul conducerii superioare în caz de criză. Nu este vorba dacă veți fi victima unui atac cibernetic, ci despre a fi pregătiți pentru momentul când se va întâmpla, a declarat Jarvis.

Amenințări majore și acțiuni guvernamentale

Ministrul a precizat că guvernul a trimis scrisori către sute de directori generali ai principalelor companii britanice, îndemnându-i să recunoască amenințarea cu care se confruntă.

Scrisoarea, semnată de mai mulți miniștri și de șefii NCSC și National Crime Agency, îi îndeamnă pe lideri să ia „măsuri concrete” pentru gestionarea riscurilor cibernetice. Printre recomandări se numără atribuirea responsabilității pentru reziliența cibernetică la nivelul board-ului și înscrierea companiilor în sistemul de avertizare timpurie al NCSC.

Din cele 204 incidente considerate cele mai grave, 18 au fost clasificate ca „extrem de semnificative”, având un impact serios asupra guvernului, serviciilor esențiale, economiei sau unei proporții importante a populației Marii Britanii.

Actorii statali continuă să reprezinte o amenințare semnificativă pentru securitatea cibernetică a Marii Britanii și la nivel global, sprijiniți de un sector de intruziune cibernetică în continuă evoluție.

Analiza NCSC califică China drept un „actor extrem de sofisticat și capabil, care vizează o gamă largă de sectoare și instituții la nivel global, inclusiv în Marea Britanie”, în timp ce Rusia este descrisă drept un „actor capabil și iresponsabil în spațiul cibernetic”, cu grupuri pro-Moscova de tip „hacktivist” care operează independent de controlul formal al statului și caută să țintească țările și organizațiile occidentale.

