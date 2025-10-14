Donald Trump a complimentat-o pe Giorgia Meloni pentru ținuta fizică pe care a avut-o la summitul din Egipt privind Gaza

În timpul unui summit privind Gaza desfășurat luni în Egipt, președintele american Donald Trump a lăudat aspectul fizic al prim-ministrului italian Giorgia Meloni, singura femeie între liderii prezenți la reuniune, informează AFP.

‘Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârșitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă’, a declarat președintele SUA – care a coprezidat conferința internațională – în timpul discursului său.

În fotografia de familie a evenimentului, care a reunit circa 30 de demnitari din întreaga lume, liderul italian a fost singura femeie, notează AFP.

‘Îmi asum riscul’, a adăugat președintele republican în vârstă de 79 de ani, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. ‘Unde este? Vă deranjează dacă spun că sunteți frumoasă? Pentru că este adevărat’, a insistat Trump.

‘Este foarte respectată în Italia. Este un politician de mare succes’, a adăugat președintele SUA.

Așezată chiar în spatele lui, șeful guvernului italian s-a mulțumit să zâmbească.

