Marco Dulca, aproape de revenirea în Superliga. Dinamo analizează transferul mijlocașului liber de contract

Marco Dulca, mijlocașul de 25 de ani și fiul fostului internațional Cristi Dulca, ar putea reveni în Superliga după doi ani petrecuți în Slovenia, la Celje. Fotbalistul este liber de contract din luna august, iar Dinamo București ia în calcul aducerea sa în „Ștefan cel Mare”.

Marco Dulca, la un pas de a reveni în Superliga

Marco Dulca a evoluat în sezonul trecut în doar 17 meciuri pentru Celje, echipă care a încheiat pe locul patru în campionatul sloven și s-a calificat pe tabloul principal al UEFA Europa League. Odată cu despărțirea de formația slovenă, mijlocașul își caută un nou angajament și ar putea redebuta în Superliga.

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat interesul pentru jucător și a recunoscut că a discutat deja cu tatăl său. Totuși, oficialul dinamovist a precizat că o decizie nu a fost încă luată.

