Marcel Ciolacu susține că nu a luat nicio decizie care să dăuneze României şi românilor

În cadrul unei declarații susținute vineri, la Suceava, președintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Marcel Ciolacu, a subliniat că nu a luat nicio decizie care ar putea prejudicia România și cetățenii săi pe durata mandatului său guvernamental.

Marcel Ciolacu a subliniat că PSD a preluat guvernarea într-un moment critic pentru țară, caracterizat de o serie de provocări majore, inclusiv pandemia de COVID-19, o criză energetică și tensiunile geopolitice. Acest context, potrivit liderului PSD, a impus o abordare strategică și responsabilă din partea partidului.

El a reiterat că PSD a avut grijă să adopte măsuri care să susțină și să promoveze interesele României și ale cetățenilor săi, evitând orice acțiune care ar fi putut afecta negativ țara sau populația.

“Nu am niciun regret. Nu am niciun regret, pentru că în fiecare dimineaţă mă pot uita în oglindă şi nu am luat nicio decizie care să dăuneze României şi românilor. Cu adevărat, când ajungi în Guvernul României, eşti ministru, eşti prim-ministru, acolo nu trebuie să mai fii PSD-ist sau PNL-ist. Faci parte din Guvernul României. Guvernul României este unic”, a declarat Marcel Ciolacu, conform Agerpres.

El a subliniat că “întotdeauna, în istoria modernă a României, după 1989, când a fost greu României, a trebui să vină la guvernare PSD să facă ordine”.

