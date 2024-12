Premierul Marcel Ciolacu a publicat, miercuri seară, un videoclip pe TikTok în care arată trei facturi despre care spune că sunt cele pentru zborurile private la Nisa. Prim-ministrul susține că documentele dovedesc faptul că „toate cheltuielile le-a făcut din banii lui”, transmite Antena 3.

Premierul a prezentat în prima zi de Crăciun, într-un mesaj video postat pe TikTok, trei facturi susţinând că reprezintă plata zborurilor efectuate în străinătate cu aeronava Nordis. El afirmă că este o cheltuială făcută din bani proprii, nu din bani publici.

„Cel mai mare atac asupra mea în această campanie electorală a ținut de niște zboruri ale mele, dar fără să se facă diferența, că eu am zburat pe banii mei personali, nu pe bani publici. Toate zborurile pe bani publici au fost la economic și la fel voi continua”, a transmis Marcel Ciolacu pe TikTok.

Potrivit acestuia, zborurile sale sunt legate direct de falimentul Nordis.

„Aceste zboruri cumva legate de falimentul unei companii. Acum câţiva ani, acea companie nu avea nicio problemă, dimpotrivă, foarte multe persoane publice sau private importante din România, având contracte cu acea companie, în acel moment nici patronii acestei companii şi nici compania nu prezentau că ar avea anumite probleme. Ce probleme au şi cum se va termina această poveste, nu este treaba mea, este treaba justiţiei”, a mai declarat Ciolacu.

„Intenționat se face confuzie între o agenție de turism și o companie”

Premierul spune că se face intenționat o confuzie între o agenție de turism și o companie.

„Cred că treaba mea era să demonstrez că am toate cheltuielile pe care le-am făcut, le-am făcut din banii mei personali, atât pentru mine, cât şi pentru familia mea. Aceasta este una dintre facturi, plătită cu ordin de plată, aceasta este a doua factură, iar aceasta este a treia factură. Normal că intenţionat se face o confuzie între o agenţie de turism şi o companie, deoarece în acel moment, acum câţiva ani, aveau aceeaşi denumire. Între timp, lucrurile s-au schimbat şi cred că greşeala a fost tot a mea. Eu am reacţionat greşit şi emoţional, pentru că răspunsul meu ar fi inclus şi un membru al familiei, de fapt pe unicul meu fiu. Am crezut că aşa îl pot proteja pe fiul meu, dar am greşit şi îmi cer scuze pentru acest lucru”, a adăugat Ciolacu.

Potrivit acestuia, nu este nici prima nici ultima sa greşeală.

„Presupun că nu e nici prima şi nici ultima greşeală a mea, chiar dacă ocup, în acest moment vremelnic o funcţie publică. Sărbători fericite şi Crăciun fericit!”, afirmă Ciolacu.

În imagini apar trei facturi unde numele premierului se vede clar, însă funizorul este greu de descifrat.

Luni, Marcel Ciolacu a fost întrebat dacă va prezenta public facturile și chitanțele de la zborurile Nordis, așa cum a promis în campania electorală.

„I-am scris lui Moș Crăciun și sunt ferm convins că pe 25 o să mi le lase sub brad și o să mă filmez pe TikTok ca să vi le prezint”, a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, în ziua în care a fost învestit noul guvern.

În luna noiembrie, G4Media a dezvăluit că Marcel Ciolacu a călătorit de mai multe ori în străinătate cu avioane private închiriate de firma Nordis, companie despre care Recorder a arătat cum şi-a înşelat clienţii.

Acuze de transfer pe bani al parlamentarilor de la opoziție la putere. În ce condiții s-ar duce Marcel Ciolacu la POT

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a afirmat, luni, imediat după votul de învestitură, că oricine are dovezi că social-democraţii ar oferi sume de bani pentru a transfera parlamentari de la Opoziţie ar trebui să se adreseze DNA.



În caz contrar, în lipsa probelor, oricine ar trebui să se abţină să facă declaraţii de acest fel.



Reacţia vine după ce liderul AUR, George Simion, a acuzat social-democraţii că ar oferi 200.000 de euro pentru a transfera parlamentari de la Opoziţie, transmite Antena 1 Observator.

Premierul Marcel Ciolacu, preşedinte al PSD, a fost întrebat, luni, imediat după votul de învestitură, dacă PSD oferă 200.000 de euro pentru a transfera parlamentari de la Opoziţie şi a reacţionat: ”Mă duc eu la POT dacă îmi dau banii ăştia”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!