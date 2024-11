Marcel Ciolacu a demisionat din funcția de președinte al PSD după eșecul din alegerile prezidențiale 

Într-o declarație scurtă, Marcel Ciolacu a menționat că și-a depus demisia „de aseară” și că va rămâne alături de colegii săi până la alegerile parlamentare programate pentru duminica următoare. Cu toate acestea, el va continua să ocupe funcția de premier, pe care o deține din iunie 2023.

Liderul PSD și candidat al partidului la alegerile prezidențiale a anunțat într-o scurtă declarație de presă că a felicitat-o pe Elena Lasconi, candidata USR, pentru intrarea în turul doi al alegerilor.

Am felicitat-o pe doamna Lasconi, cum este normal. PSD nu va face contestație, chiar dacă diferența este foarte mică. Eu aseară i-am înaintat demisia secretarului general al partidului. Regulile democrației sunt mai mari decât interesele noastre personale. Astăzi, la 17, am convocat un Consiliu Politic Național, o să venim și o să comunicăm decizia pe care am luat-o. Nu vorbim de o acceptare a demisiei, pentru că aceasta este un act unilateral. O să rămân alături de colegii mei până duminică la alegeri. Sunt ferm convins că în perioada viitoare vom avea și un candidat pentru alegeri interne în PSD. La acestea eu nu voi mai candida. Voi rămâne premier până se va forma o majoritate în viitorul parlament, a declarat Marcel Ciolacu.