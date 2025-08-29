Manchester United și Chelsea au ajuns la un acord pentru transferul lui Alejandro Garnacho

Manchester United și Chelsea au ajuns la un acord pentru transferul argentinianului Alejandro Garnacho, în vârstă de 21 de ani, pentru o sumă fixă de 40 de milioane de lire sterline, surse apropiate cluburilor relatând pentru ESPN. În plus, United va primi 10% dintr-un viitor transfer al jucătorului.

Alejandro Garnacho, tot mai aproape de Chelsea

Alejandro Garnacho va efectua vineri vizita medicală la Londra și va semna un contract valabil până în 2032. Inițial, Chelsea oferise 25 de milioane de lire, dar United a reușit să negocieze un preț mai mare, deși acesta rămâne sub evaluarea clubului de 50 de milioane.

Tânărul atacant a fost exclus din lotul de bază al lui Ruben Amorim în această vară și a ratat turneul de pregătire din Statele Unite. În luna mai, Garnacho a criticat deciziile antrenorului după ce a rămas pe bancă în finala Europa League împotriva celor de la Tottenham.

CITEȘTE ȘI – Transfer-surpriză în MLS! Alexandru Băluță a semnat cu Los Angeles FC și va fi coleg cu Son și Lloris

În ultimele luni, el s-a antrenat separat la Carrington, alături de alți jucători marginalizați, precum Jadon Sancho, Antony și Tyrell Malacia.

Garnacho părăsește Old Trafford după ce a promovat din academia clubului și a adunat 144 de apariții în prima echipă, marcând 26 de goluri, inclusiv în finala FA Cup 2024 cu Manchester City. A făcut parte și din echipa câștigătoare a FA Youth Cup 2022 și a fost desemnat tânărul jucător al anului în același sezon.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.