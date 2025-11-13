Majestatea Sa Custodele Coroanei a primit astăzi pe Prim-ministrul Republicii Moldova, Excelența Sa domnul Alexandru Munteanu. A luat parte Alteța Sa Regală Principele Radu.
Custodele Coroanei şi Prim-ministrul au discutat despre continuarea acțiunilor regale în susținerea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi urmarea unor proiecte în domeniul educației, economiei, culturii, societății civile și administrației publice în Republica Moldova.
Din partea Guvernului Republicii Moldova, la Palatul Elisabeta au fost prezenți domnul Eugen Osmochescu, viceprim-ministru, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, domnul Vladimir Bolea, viceprim-ministru, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, domnul Dorin Junghietu, ministrul Energiei, domnul Alexei Buzu, secretar general al Guvernului, domnul Serghei Diaconu, șeful Cabinetului Prim-ministrului, și doamna Elisaveta Brăguță, consilier în Cabinetul Prim-ministrului.
Au participat Excelența Sa domnul Victor Chirilă, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova la București, precum și Excelența Sa domnul Cristian-Leon Țurcanu, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, alături de domnul Andrei Paladuță, doamna Corina Șiman și domnul Boris Cremene, de la Ambasada Republicii Moldova.
La ceremonia de primire și-au dat concursul Brigada 30 Gardă Mihai Viteazu și Cavaleria Jandarmeriei Române.
