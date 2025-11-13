Premierul Ilie Bolojan afirmă, în timpul vizitei lui Alexandru Munteanu la Palatul Victoria, că va colabora strâns cu Guvernul de la Chișinău, subliniind că integrarea în UE reprezintă singura cale de a răspunde aspirațiilor cetățenilor și de a crește nivelul de trai în Republica Moldova.

Ilie Bolojan a precizat că sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova este esențial pentru consolidarea dezvoltării economice și sociale a țării.

„Vom lucra îndeaproape cu Guvernul de la Chișinău, deoarece aderarea la Uniunea Europeană este singura opțiune în măsură să răspundă aspirațiilor de viitor și să ducă la creșterea nivelului de trai al cetățenilor Republicii Moldova”, a afirmat pe platforma X premierul Bolojan.

Noul premier al Republicii Moldova este în prima vizită externă, în România





Vizita lui Alexandru Munteanu la București marchează și primul său contact extern de la preluarea conducerii Guvernului de la Chișinău. Discuțiile cu premierul român vor fi centrate pe proiecte și inițiative comune, în contextul geostrategic regional actual, punând accent pe consolidarea cooperării bilaterale.

Evenimentul are loc cu o zi înainte ca Republica Moldova să preia, pe 14 noiembrie, președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, mandat pe care celălalt stat românesc, din stânga Prutului, îl va deține timp de șase luni.

Prim-ministrul Republicii Moldova la Palatul Elisabeta

Joi, 13 noiembrie 2025, la ora 16.30, Majestatea Sa Margareta Custodele

Coroanei va primi, la Palatul Elisabeta, pe Excelența Sa domnul

Alexandru Munteanu, Prim-ministrul Guvernului Republicii Moldova.

Majestatea Sa Margareta și Alteța Sa Regală Principele Radu vor

întâmpina înaltul oaspete în fața Palatului Elisabeta.

La întrevederea de la Palatul Elisabeta vor mai lua parte membri ai

Guvernului Republicii Moldova și reprezentanți ai Ambasadei Republicii

Moldova la București.

După întâlnire, Excelența Sa va fi invitat în Sala Regilor, pentru a

semna în Cartea de Aur a Palatului Elisabeta, deschisă în anul 1937, anunță Biroul de Presă al Casei Majestății Sale Custodelui Coroanei.

