Maia Sandu, după ce o rachetă rusească a survolat spațiul aerian al R. Moldova: „Condamn cu fermitate!”

Maia Sandu, președintele Republicii Moldove, a condamnat imediat survolarea spațiului aerian al Republicii Modova. Ea a declarat că va construi o apărare eficientă.

„Condamn cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o rachetă rusă în cursul zilei de astăzi. Moldova merită pace și securitate, iar noi vom lua toate măsurile necesare pentru a le obține. Statutul nostru de neutralitate nu înseamnă că nu ar trebui să nu ne construim apărarea pentru a ne menține oamenii în siguranță”, a scris ea pe Twitter.

I strongly condemn the violation of 🇲🇩’s airspace by a Russian missile earlier today. #Moldova deserves peace & security, and we will take all necessary steps to achieve it. Our neutral status doesn’t mean we shouldn’t be building up defenses to keep our people safe. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 10, 2023

Două rachete au survolat și spațiu României, potrivit lui Valerii Zalujnîi, șeful armatei ucrainene, dar Ministerul Apărării din România a spus însă că informațiile nu se confirmă.

