Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Securitate (CSS) care va avea loc marți, 14 ianuarie, pentru a discuta situația din sectorul energetic și măsurile de asistență destinate populației. Întâlnirea vine în contextul provocărilor continue generate de criza energetică care afectează țara.

După ședința CSS, Maia Sandu va susține o conferință de presă, programată să înceapă la ora 11:30.

În același context, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat pe 10 ianuarie 2025 un decret prin care a revizuit componența Consiliului Suprem de Securitate. În urma modificărilor, din Consiliu au fost excluși trei membri ai Cabinetului de Miniștri: Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ala Nemerenco, ministrul Sănătății, și Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

De asemenea, din noua structură a CSS lipsește și Iulian Groza, directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene.

Maia Sandu propune o soluție pentru rezolvarea crizei energetice din Transnistria

Republica Moldova discută cu partenerii externi despre posibile ajutoare pentru a face față crizei energetice. Despre asta a menționat președintele Maia Sandu în cadrul vizitei sale în Zona de Securitate, potrivit stiri.md.



Suntem astăzi aici ca să discutăm cu administrația publică locală, am avut o discuție cu mai mulți primari și șefi de raioane, localități afectate de această criză energetică. Am ascultat situația din fiecare localitate și am notat care sunt necesitățile imediate.



Am înțeles că e nevoie de sprijin sub formă de lemne, de peleți, e nevoie de generatoare și am discutat o soluție care nu poate fi realizată imediat, dar care este foarte importantă și anume să oferim mai multă autonomie instituțiilor publice, asta înseamnă centrale pe biomasă și așteptăm ca MIDR și primăriile să pregătească aceste proiecte”, a menționat Maia Sandu, transmite Știri.md.

