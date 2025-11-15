Deși calendarul arată încă toamnă, spiritul Crăciunului a cuprins deja două mari orașe din România. Vineri, la Sibiu și Craiova s-au deschis primele târguri de Crăciun din acest an, atrăgând mii de vizitatori încă din primele ore.

La Craiova, centrul orașului s-a transformat într-un decor spectaculos, inspirat din celebra poveste a „Spărgătorului de nuci”.

Peste 2 milioane de lumini colorează spațiul urban, în timp ce fulgii artificiali creează impresia unei ierni autentice. Un brad uriaș domină piața, iar reni, Moș Crăciuni, ursuleți și alte figurine adaugă un aer festiv perfect pentru fotografii.

Căsuțele de turtă dulce, acoperite cu zăpadă artificială, întregesc atmosfera de basm. Artizanii locali expun obiecte realizate manual, de la decorațiuni la produse tradiționale, atrăgând privirile vizitatorilor.

Sibiu: tradiție, lumini și o piață care se transformă într-un basm

La Sibiu, atmosfera de sărbătoare a cuprins întreaga piață odată cu aprinderea luminițelor.

Peste 120 de căsuțe cu produse variate, trenulețe, un carusel și o roată panoramică îi așteaptă pe cei dornici să trăiască magia Crăciunului mai devreme.

Aromele de scorțișoară, vin fiert și turtă dulce au umplut aerul, în timp ce mulți iubitori ai sporturilor de iarnă au testat deja patinoarul de 700 de metri pătrați amenajat în piață.

Atât Sibiu, cât și Craiova speră ca ediția din acest an să atragă un număr record de turiști. Cele două târguri vor rămâne deschise până pe 4 ianuarie.

