România a preluat, miercuri, președinția în exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE) pentru anul 2026, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Evenimentul a avut loc în contextul reuniunii miniștrilor Afacerilor Externe din statele membre ale ICE, organizată de Serbia în calitate de președinție în exercițiu a inițiativei.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o intervenție înregistrată în care a subliniat sporirea angajamentului României în planul cooperării regionale și a prezentat prioritățile mandatului președinției României a ICE.

Acestea includ: sprijinirea integrării europene a statelor candidate, prin menținerea rolului ICE de liant între statele membre UE și statele candidate; consolidarea dimensiunii economice și de afaceri în spațiul ICE, inclusiv prin impulsionarea proiectelor de conectivitate; valorificarea dimensiunii locale a ICE, prin implicarea autorităților locale, a comunităților și a cetățenilor; menținerea în atenție a luptei împotriva dezinformării și a consolidării rezilienței, având în vedere impactul semnificativ pe care amenințările hibride îl pot avea asupra stabilității societăților.

Evidente progrese ale Republicii Moldova, ale Ucrainei și ale partenerilor din Balcanii de Vest

La reuniunea ministerială de la Belgrad, România a fost reprezentată de către secretarul de stat pentru procesul de aderare a României la OCDE, cooperare economică, ONU și francofonie, Luca Niculescu.

În intervenția sa, a apreciat eforturile depuse de ministrul de Externe Marko Djuric și de echipa președinției sârbe de-a lungul actualului mandat în vederea consolidării rolului ICE ca platformă de dialog și cooperare atât între statele membre, cât și între acestea și UE.

Secretarul de stat Luca Niculescu a evidențiat progresele Republicii Moldova, ale Ucrainei și ale partenerilor din Balcanii de Vest în procesul de aderare la UE, subliniind necesitatea unui proces de extindere credibil și bazat pe meritele proprii ale candidaților, ancorat în reforme. Demnitarul român a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, stat membru ICE, și a reiterat sprijinul multidimensional al României în raport cu Ucraina.

El a salutat alegerea fermă a Republicii Moldova în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor ample la care face față zi de zi – atacuri hibride și efectele războiului împotriva Ucrainei.

Evenimentul s-a încheiat cu adoptarea unei Declarații Comune, document prin care se reconfirmă susținerea statelor membre ICE față de procesul de extindere al UE, sprijinul față de Ucraina și reconfirmarea rolului ICE ca platformă de cooperare regională în sprijinul integrării europene și dezvoltării durabile a statelor membre.

