Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români aflați, tranzitând sau planificând să călătorească în Italia că, până pe 23 august, zonele Emilia-Romagna, Toscana și Marche vor fi sub incidența unor fenomene meteorologice extreme și inundații severe.

Precipitațiile intense din Italia au determinat o creștere rapidă a nivelurilor râurilor, cu pericol iminent de revărsare și alunecări de teren.

În regiunea Toscana, cele mai afectate zone sunt provincia Livorno (zonele din Cecina și Piombino), Insula Elba și provinciile Pisa și Grosseto.

Alerta de vreme severă în Emilia-Romagna și zonele montane

Regiunea Emilia-Romagna se află sub alertă portocalie pentru provinciile Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forli-Cesena și Rimini, precum și pentru zonele din Munții Apenini.

În regiunea Marche, provinciile Ancona, Macerata, Fermo și Ascoli sunt sub influența fenomenelor meteo extreme, în special în provincia Pesaro-Urbino, unde se înregistrează cele mai intense ploi și alunecări de teren.

Recomandări ale autorităților și măsuri de siguranță

Primăriile din zonele afectate au activat planurile de urgență, recomandând evitarea deplasărilor neesențiale.

Au fost anulate toate evenimentele și activitățile în parcuri, grădini și zone expuse intemperiilor.

Sfaturi pentru cetățenii români

MAE recomandă consultarea site-ului www.protezionecivile.gov.it pentru informații în timp real.

Cetățenii români pot solicita asistență la numerele: +39 051 5872120, +39 051 5872209, și în caz de urgență la +39 324 803 517.