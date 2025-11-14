MAE convoacă ambasadorul Rusiei la București după intruziunea unei drone în spațiul aerian român

De către

Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pentru discuții privind drona militară rusă care a pătruns în spațiul aerian al României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie.

Dovezi prezentate ambasadorului

MAE a precizat că ambasadorului i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide care confirmă că vehiculul aerian fără pilot aparținea forțelor militare ruse și că acesta a fost implicat în atacurile masive asupra infrastructurii civile ucrainene situate în proximitatea frontierei cu România.

Fragmentelor recuperate de autoritățile române le-ar demonstra, potrivit ministerului, apartenența indubitabilă a dronei și implicarea sa în atacurile din regiune.

Protest ferm și avertisment privind repetarea incidentelor

Partea română a exprimat protestul ferm față de acest act considerat inacceptabil și iresponsabil, subliniind că repetarea unor astfel de incidente reprezintă riscuri majore pentru siguranța cetățenilor români și pentru securitatea regiunii.

MAE a reiterat condamnarea atacurilor ilegale și iresponsabile asupra infrastructurii civile ucrainene și a subliniat responsabilitatea exclusivă a Rusiei pentru războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Dreptul României de a-și proteja teritoriul

Ministerul a reamintit că România are dreptul de a lua toate măsurile legale necesare pentru protejarea cetățenilor și a teritoriului său, inclusiv prin măsuri politice și sancțiuni.

Totodată, MAE a precizat că, în ciuda intruziunii dronei, cetățenii români nu au fost expuși unui pericol direct și iminent, iar România, împreună cu aliații săi, deține capabilitățile și cadrul de acțiune necesare pentru gestionarea oricărei situații de risc.

România rămâne în contact permanent cu partenerii din UE și NATO pentru monitorizarea și gestionarea oricăror amenințări asupra securității naționale.

Această convocare evidențiază preocuparea României privind siguranța spațiului său aerian și responsabilitatea Rusiei în conflictul din Ucraina, consolidând poziția țării de a reacționa ferm în fața încălcărilor suveranității sale.

