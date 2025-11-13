În contextul în care săptămâna viitoare Parlamentul ar trebui să aleagă noul președinte al Autorității Electorale Permanente, mai multe ONG-uri au transmis un apel către liderii celor două Camere și către partide politice, prin care le-au solicitat să asigure un proces de selecție transparent și echitabil.





Scrisoarea integrală poate fi consultată mai jos:–

Stimate domnule Prim Ministru / Președinte al Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan,

Domnule Președinte al Camerei Deputaților /Președinte al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu,

Domnule Președinte al Uniunii Salvați România, Dominic Fritz,

Domnule Președinte al Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor,

Domnule Președinte al Senatului, Mircea Abrudean

APEL

Solicităm Parlamentului să aleagă responsabil viitorul președinte al Autorității Electorale Permanente

Semnatarii acestui apel solicită partidelor politice să desemneze ca președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP) o persoană competentă, care își poate exercita atribuțiile independent de partidele politice și cu un înalt grad de integritate, printr-o procedură transparentă și echitabilă.

Majoritatea mandatelor președinților care au fost numiți în ultimii ani s-au încheiat cu scandaluri publice, dosare penale sau contestări serioase ale integrității acestora și a modului în care și-au exercitat mandatul. Reamintim că una dintre propunerile anterioare pentru această funcție a fost dl Mircea Drăghici, care a fost condamnat în două dosare penale pentru folosirea ilegală a subvențiilor partidelor politice, pe care AEP ar trebui să le administreze. În cazul ultimului președinte al AEP, domnul Toni Greblă, s-au ridicat semne serioase de întrebare cu privire la integritatea și neutralitatea sa în timpul alegerilor din 2024. Apariția recentă a acestuia într-o carte de interviuri în care figurează alături de Călin Georgescu și alți contestatari vocali ai alegerilor întărește aceste suspiciuni. Reamintim și că dl Greblă nu a fost sancționat pentru contribuţia sa la eşecul procesului electoral de la finele anului trecut, mai ales în ceea ce privește blocarea accesului publicului la informaţii relevante privind finanțarea ilegală a campaniei electorale.

Toate aceste aspecte au afectat încrederea publicului în activitatea AEP şi o altă numire controversată nu ar face decât să scadă şi mai mult încrederea în această instituție esențială în asigurarea integrității alegerilor și finanțării politice. De aceea, noua conducere a AEP trebuie să recâştige încrederea publicului prin transparență și să consolideze capacitatea instituției. AEP a avut de-a lungul timpului inițiative inovatoare și trebuie să fie în continuare liderul unor reforme electorale care trebuie să aibă loc neîntârziat după situația dificilă creată de ultimii doi ani electorali.

În acest sens, solicităm partidelor politice parlamentare și conducerii celor două Camere ale Parlamentului:

Procesul de selecție trebuie să fie transparent și nu trebuie organizat pe repede înainte, ca în cazurile precedente. Parlamentul trebuie să organizeze o audiere publică a persoanelor nominalizate, care să dureze mai mult decât câteva minute, în cadrul căreia să existe o procedură pentru preluarea unor întrebări pertinente din partea reprezentanților mass-media și ai societății civile.

Partidele să arate responsabilitate și să nominalizeze doar profesioniști recunoscuți, cu experiență în domeniul juridic sau administrativ și cu experiență dovedită în domeniul electoral sau în mediul academic; persoane care în ultimii ani nu au deținut funcții politice care ar putea pune la îndoială neutralitatea în exercitarea funcției; persoane integre, care nu au fost implicate în dosare penale, nu susțin inițiative sau curente antidemocratice și nu sunt în atenția publicului pentru abateri de la normele de integritate academică.

Parlamentul să solicite persoanelor nominalizate și să le publice CV-urile în timp util, alături de un document care prezintă viziunea lor cu privire la funcționarea AEP, respectiv principiile de reformă electorală.

Semnatari

Expert Forum

Centrul pentru Inovare Publică

ActiveWatch

Centrul pentru Studiul Democrației

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Centrul FILIA

Mircea Kivu, sociolog

Centrul pentru Jurnalism Independent

Maria Krause, expert electoral independent

