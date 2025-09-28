Numărul total al proiectilelor este încă în curs de evaluare, însă ministrul de Externe, Andrii Sîbiga a vorbit despre „sute de drone și rachete” îndreptate către orașele ucrainene

Ucraina a fost din nou ținta unui bombardament aerian de proporții în cursul nopții, când Rusia a lansat succesiv drone de atac, rachete Kalibr, rachete de croazieră și rachete hipersonice Kinjal, într-o ofensivă descrisă de corespondenții locali, drept „una dintre cele mai intense de până acum”, relatează Kyiv Post, preluat de Hotnews.

Numărul total al proiectilelor este încă în curs de evaluare, însă ministrul de Externe, Andrii Sîbiga a vorbit despre „sute de drone și rachete” îndreptate către orașele ucrainene, în timp ce populația dormea. „Din nou, clădiri rezidențiale au fost distruse și civili au fost răniți”, a transmis acesta pe platforma X.

Atac coordonat, lansat în valuri succesive

Ofensiva aeriană a început înainte de zorii zilei. În jurul orei 4:20 (ora României), roiuri de drone Shahed au pătruns în spațiul aerian al Kievului. Câteva minute mai târziu, exploziile au luminat cerul capitalei, iar un bloc cu cinci etaje din districtul Solomianskyi a fost cuprins de flăcări.

Valul al doilea a urmat la 5:15, când bombardiere strategice rusești au lansat rachete de croazieră spre mai multe regiuni: Poltava, Herson și Kiev, lovind din nou localitățile Bila Țerkva și Vasilkiv. În paralel, rachetele Kalibr lansate de pe nave au vizat Zaporojie, una dintre cele mai afectate zone ale nopții. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a confirmat „cel puțin patru lovituri directe” asupra orașului și patru persoane rănite.

Implicare masivă a aviației ruse

Atacul a fost susținut și din aer. Cinci bombardiere Tu-95 au decolat de la baza Olenya (regiunea Murmansk) în jurul orei 01:45, iar ulterior au fost ridicate și avioane MiG-31K, fapt care a determinat autoritățile ucrainene să declanșeze alertă aeriană în toată țara. Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat ridicarea suplimentară a unor bombardiere Tu-95 de la Engels, intensificând presiunea aeriană asupra țintelor ucrainene.

Kiev și Zaporojie – cele mai afectate

Explozii puternice au fost auzite în Kiev, în regiunea capitalei, dar și în Hmelnîțkîi și Sumî. În apropiere de Kiev, mai multe locuințe au fost cuprinse de incendii în timpul „atacului în masă”, potrivit autorităților locale. La Fastiv, cinci angajați ai unei brutării au fost răniți, după ce clădirea a luat foc în urma bombardamentelor.

Polonia a decis închiderea temporară a spațiului aerian din proximitatea orașelor Lublin și Rzeszow, la granița cu Ucraina, din cauza „activităților militare neplanificate”. Avioanele de luptă poloneze au fost ridicate pentru a asigura securitatea aeriană, în contextul intensificării atacurilor ruse.

