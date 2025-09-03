Europenii sunt ”gata să ofere garanțiile de securitate pentru Ucraina și ucraineni, în ziua în care o pace va fi semnată”, la finalul unei lungi perioade de pregătire care ”s-a încheiat”, a anunțat miercuri președintele francez Emmanuel Macron, primindu-l la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit barrons.com.

”Europa este aici, pentru prima dată cu acest nivel de angajament și de intensitate”, a declarat președintele francez în fața presei la Palatul Elysee. ”Acum problema este de a cunoaște sinceritatea Rusiei și a angajamentelor sale succesive atunci când ea a propus pace SUA”, a adăugat Macron cu o zi înainte de summitul ”Coaliției Voinței” ai cărei membri sunt gata să furnizeze garanții și de o convorbire la telefon cu Donald Trump.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu vede deocamdată ”semne” care să arate că Rusia intenționează să pună capăt invaziei asupra țării sale, lansată în 2022.

”Din nefericire, încă nu am văzut semne din partea Rusiei care să arate că ei (rușii) vor să pună capăt războiului”, a declarat Zelenski la Palatul Elysee, declarându-se totodată convins că Europa și SUA vor ajuta Kievul ”să sporească presiunea asupra Rusiei pentru a avansa spre o soluție diplomatică”.

”Coaliția Voinței” este formată din 31 de țări, inclusiv România, care au promis sprijin consolidat pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse și care este condusă de Regatul Unit și Franța. Inițiativa a fost anunțată în 2 martie de premierul britanic Keir Starmer, după summitul de la Londra privind Ucraina, desfășurat sub motto-ul ”Securizarea viitorului nostru”.

Obiectivul declarat al inițiativei este de a facilita încercările de negocieri de pace între Kiev și Moscova lansate de SUA în februarie acest an, printr-o contribuție la garanții de securitate suficient de solide pentru Ucraina pentru a asigura durabilitatea unei potențiale încetări a focului și a unui acord de pace.

