Experimentul începe în decembrie, pe rute europene-cheie, inclusiv București

O companie aeriană lansează un upgrade premium dedicat pasagerilor care caută mai mult confort și spațiu, fără a renunța la filosofia low-cost. Noul concept permite blocarea scaunului din mijloc pentru mai mult spațiu, debarcare prioritară și un bagaj de mână suplimentar, contra unei taxe moderate.

Testul va fi derulat în decembrie pe rute din Londra, Roma, Varșovia, București și Budapesta, a declarat pentru Bloomberg Michael Delehant, directorul companiei maghiare Wizz Air. „Nu va fi niciodată mai mult decât costul unui loc în plus. Nu urmărim să facem o afacere ieftină, ci una corectă”, a subliniat el.

Deși „Wizz Class” aduce mai mult spațiu și comoditate, biletele nu includ servicii premium tradiționale, precum mâncare sau băuturi gratuite. Potrivit Silviei Mosquera, director comercial al Wizz Air, noua opțiune răspunde cererii venite mai ales din partea călătorilor de afaceri: „Tot mai mulți pasageri apreciază zborurile low-cost, dar caută confort suplimentar și o debarcare rapidă.”

Wizz Air va relansa și controversatul abonament anual „All You Can Fly”, disponibil pentru 10.000 de clienți la prețuri de la 499 de euro. Lansat anterior în vara lui 2024, programul, care oferă zboruri nelimitate cu taxe minime pe segment, a fost criticat de ONG-urile de mediu, care acuză compania că încurajează „creșterea nesustenabilă” a traficului aerian.

Jo Dardenne, de la organizația Transport & Environment, a calificat inițiativa drept „complet grotescă și profund stupidă”, argumentând că „zborurile nu sunt un bufet suedez”. Cu toate acestea, Wizz Air susține că își propune să democratizeze călătoriile și să ofere libertate de mișcare unui public cât mai larg.

