Ludovic Orban critici dure la adresa SRI: În ultimii zece ani, câţi diplomaţi sau alte categorii de personal au fost expulzaţi din România pentru spionaj în favoarea Rusiei?

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a criticat sâmbătă că Serviciul Român de Informaţii (SRI) pe motiv că nu a expulzat suficienți spioni ruși și nu a văzut că se construiesc rețele de oameni care acționează împotriva ordinii constituționale.

Orban a făcut declarațiile la Digi24, la o săptămână după ce fostul șef al Comisiei de control SRI din Parlament susținuse că serviciile secrete ar fi informat decidenții despre imixtiunea Rusiei în activitatea rețelelor extremiste din România.

Ludovic Orban, care a fost și premier în anul 2020, a comparat activitatea SRI cu cea a serviciilor de informații din regiune, care au expulzat pe bandă rulantă spioni ai Rusiei.

” Hai să ne uităm aşa, în ultimii zece ani, câţi diplomaţi sau alte categorii de personal au fost expulzaţi din România pentru spionaj în favoarea Rusiei? Să comparăm cu celelalte ţări, nu zic din Europa de Vest, dar din Europa Centrală şi de Est, şi o să vedem că este o diferenţă ca de la cer la pământ. În condiţiile în care intensitatea, după părerea mea, a reţelelor ruseşti este mult mai mare decât în alte ţări”, a spus Ludovic Orban, citat de Agerpres.

Orban e mirat cum serviciile secrete nu au văzut rețelele ruse care se construiau în România

Mai mult, el s-a întrebat, legat de subiectul alegerilor prezidenţiale din 2024, cum de SRI nu a putut să vadă, din timp, „cum se construiesc reţele de oameni care acţionează împotriva ordinii constituţionale”. „Cum nu a putut SRI să vadă aşa ceva? Nu a putut SRI să vadă cum se construiesc reţele de oameni care în mod evident acţionează împotriva ordinii constituţionale?”, a spus Orban.

„Aş orienta serviciul de informaţii către funcţiile sale esenţiale şi nu aş consuma energia pe alte activităţi, decât pe activităţile… Eu am spus asta, de-a lungul timpului, eu cred că SRI ar trebui să se ocupe de ceea ce se ocupă orice serviciu de informaţii în orice ţară normală. Nu trebuie să fie implicat direct sau indirect în viaţa politică, nu trebuie să fie implicat în justiţie, nu trebuie să fie implicat în media, ci, pur şi simplu, trebuie să se ocupe de apărarea siguranţei naţionale”, a precizat Ludovic Orban, sâmbătă, într-o emisiune la Digi 24, întrebat ce ar schimba, dacă ar conduce un serviciu de informaţii.

Orban l-a propus pe Gabriel Zbîrcea la șefia SRI

Ludovic Orban este consilier prezidențial pe politică internă al președintelui Nicușor Dan.

Nicușur Dan l-a propus pe avocatul Gabriel Zbîrcea la șefia SRI, dar șefii partidelor din coaliție au fost reticenți, spun surse politice.

Orban și-a pierdut funcția de președinte PNL în 2021 după un congres în care fostul șef al statului Klaus Iohannis l-a impus pe Florin Cîțu la șefia partidului.

La acel moment, Ludovic Orban l-a acuzat pe Iohannis că l-a dat jos din funcție cu ajutorul serviciilor secrete.

SRI e condus din 2023 de prim-adjunctul Răzvan Ionescu, după demisia directorului Eduard Hellvig.

