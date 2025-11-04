Lovitură pentru tenisul românesc! Marius Copil și-a anunțat retragerea din circuitul profesionist

După 17 ani pe terenurile de tenis, sportivul arădean a spus adio competițiilor, lăsând în urmă o carieră plină de emoții, provocări și realizări.

Tenisul românesc se desparte de unul dintre cei mai importanți jucători ai ultimei generații. Marius Copil, în vârstă de 33 de ani, și-a anunțat retragerea oficială din circuitul profesionist, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare.

După aproape două decenii de activitate, fostul număr 56 mondial în clasamentul ATP a decis să încheie un capitol care i-a adus nu doar trofee și performanțe, ci și prietenii, experiențe și amintiri de neuitat.

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie”, a scris Copil.

Mesajul de adio, plin de recunoștință

Sportivul originar din Arad a ținut să mulțumească tuturor celor care l-au sprijinit de-a lungul carierei sale: familiei, antrenorilor, colegilor din echipa de Cupa Davis, sponsorilor și fanilor.

„Le mulțumesc din inimă familiei mele — părinților mei pentru sacrificii, fratelui meu pentru înțelegere, soției mele pentru iubire și încredere, și soacrei mele pentru sprijinul necondiționat. Mulțumesc antrenorilor și echipei care m-au format ca jucător și ca om, tuturor colegilor din Cupa Davis — în special Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi — pentru momentele trăite împreună.”

Copil a adăugat un mesaj special și pentru susținătorii săi: „Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis.”

O carieră solidă și momente de referință

Marius Copil a fost considerat unul dintre cei mai talentați tenismeni români ai ultimilor ani, remarcându-se prin serviciul puternic și stilul ofensiv. A jucat două finale ATP, la Sofia (2018) și Basel (2018), pierdute în fața lui Mirza Bašić și Roger Federer, însă a obținut victorii notabile în fața unor jucători precum Marin Čilić, Alexander Zverev și David Goffin.

Pe lângă rezultatele individuale, Copil a fost și un component de bază al echipei României de Cupa Davis, reprezentându-și țara cu mândrie în numeroase confruntări internaționale.

„A venit timpul pentru un nou capitol”

Sportivul a anunțat că își dorește să se dedice familiei și să contribuie la formarea noii generații de jucători români.

„A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat.”

Prin acest anunț, Marius Copil închide un capitol important din istoria recentă a tenisului românesc, rămânând un exemplu de perseverență, profesionalism și pasiune pentru sport.

