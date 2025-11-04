Louis Munteanu cere un salariu uriaș la FCSB! Atacantul vrea 60.000 de euro lunar pentru a semna cu campioana României

FCSB pregătește o campanie de transferuri spectaculoasă, dar negocierile pentru aducerea lui Munteanu s-au blocat din cauza pretențiilor financiare.

FCSB se pregătește pentru una dintre cele mai importante campanii de achiziții din ultimii ani, în încercarea de a redresa sezonul și de a reveni în lupta pentru titlu. După o serie de trei victorii consecutive care au readus echipa la doar trei puncte de zona play-off-ului, conducerea roș-albaștrilor este hotărâtă să investească masiv pentru a-și îndeplini obiectivul principal: al treilea titlu consecutiv și, implicit, revenirea în UEFA Champions League.

Ținta principală a vicecampioanei României este Louis Munteanu, atacantul lui CFR Cluj, pentru care FCSB a făcut deja o ofertă considerabilă. Negocierile sunt însă complicate, din cauza cerințelor salariale uriașe ale jucătorului.

FCSB oferă 4,5 milioane de euro pentru „pachetul” Munteanu – Emerllahu

Potrivit Gazzetta România, clubul patronat de Gigi Becali a pregătit un pachet financiar de 4,5 milioane de euro pentru a-i aduce pe Louis Munteanu și Arlind Emerllahu de la CFR Cluj. În plus, oferta include și procente dintr-un eventual transfer viitor, precum și bonusuri de performanță pentru formația ardeleană.

Surse apropiate clubului susțin că Neluțu Varga, patronul celor de la CFR, este dispus să accepte propunerea, în special pentru transferul mijlocașului Emerllahu, însă în cazul lui Munteanu negocierile sunt mai dificile.

Cerința lui Louis Munteanu: 60.000 de euro pe lună

Într-o intervenție la Digi Sport, Gigi Becali a dezvăluit că atacantul de 22 de ani a solicitat un salariu de 60.000 de euro lunar, dublu față de cel mai bine plătit jucător din actualul lot al FCSB.

„Louis Munteanu vrea 60.000 de euro pe lună. Nu am ce să spun, dar trebuie să ne gândim bine. Asta ar fi dublu față de cel mai mare salariu pe care îl plătim acum.”, a declarat patronul echipei.

În prezent, Florin Tănase este cel mai bine remunerat fotbalist al roș-albaștrilor, cu 30.000 de euro lunar, iar o dublare a plafonului ar crea un dezechilibru major în vestiar.

Torje: „Merită banii, dar trebuie atenție la vestiar”

Fostul internațional român Gabriel Torje consideră că Munteanu ar justifica o astfel de sumă, dar avertizează că diferențele salariale pot provoca tensiuni în echipă.

„Da, din punctul meu de vedere, merită. Valoarea lui Louis Munteanu nu s-a pierdut. Poate să crească în valoare și să aducă beneficii clubului. Totuși, e important ca patronul să fie atent, pentru că se poate crea o discrepanță mare între jucători. Jucătorul de anul trecut merita și mai mult de 60.000 de euro pe lună.”, a spus Torje.

FCSB, între presiunea rezultatelor și visul Champions League

După un început de sezon oscilant, campioana României a reușit să revină pe o pantă ascendentă, fiind angrenată pe trei fronturi: Superligă, Cupa României și Europa League. Pentru Gigi Becali, însă, calificarea în grupele Ligii Campionilor rămâne marea miză financiară și sportivă.

Tocmai de aceea, clubul intenționează să aducă nume importante în perioada de mercato din iarnă, iar Louis Munteanu este considerat vârful de lance al acestei campanii. Totul depinde, însă, de modul în care se vor închide negocierile salariale.

Dacă părțile nu ajung la un acord, FCSB ar putea fi nevoită să se reorienteze, deși conducerea clubului nu ascunde faptul că Munteanu este jucătorul dorit pentru a întări linia ofensivă.

Până la o decizie finală, FCSB își continuă parcursul în Europa League, urmând să o întâlnească joi pe FC Basel, în etapa a patra a fazei grupelor.

